Arcos do Círio começam a ser desmontados para manutenção em Belém

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou nesta sexta-feira (23) a desmontagem dos tradicionais arcos da Avenida Nazaré, em Belém. As estruturas passam por um processo de manutenção que inclui lavagem, pintura da ferragem, revisão na iluminação e substituição dos painéis centrais. A previsão é que os arcos estejam novamente instalados e funcionando até o dia 1º de junho, logo após a apresentação do Cartaz do Círio 2025, marcada para 31 de maio.

Atualmente, são dois arcos localizados na Avenida Nazaré, no trecho entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Travessa 14 de Março, nas proximidades da Praça Santuário. A montagem final da estrutura só será concluída após a revelação do cartaz oficial, já que os painéis centrais seguem o layout definido anualmente.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização conjunta da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré 2025 conta com patrocinadores master como Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Entre os patrocinadores estão empresas como Alubar, Cresol, Equatorial Energia, Guamá Resíduos, Magazine Luiza, Sebrae, Hospital Porto Dias, entre outros. A festa também reúne mais de 87 apoiadores.

Cronograma de manutenção:

23 de maio: desmontagem dos arcos

23 a 30 de maio: ajustes, lavagem, pintura e revisão na iluminação

25 a 31 de maio: montagem da estrutura e aplicação da nova plotagem