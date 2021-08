Arcebispo passa por cirurgia de hérnia nesta terça (17)

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, passou, nesta terça-feira (17) pela manhã, por um procedimento cirúrgico para correção de hérnia na região lombar (artrodese da coluna lombar). A informação foi repassada pela Arquidiocese de Belém.

A opção cirúrgica foi realizada após acompanhamento médico e tratamentos necessários. O ärcebispo continua no hospital e passa bem, em breve terá alta e seguirá as orientações médicas para rápida recuperação em sua Residência", informa a Arquidiocese.

Em comunicado, a instituição solicita "a compensação de todos devido os ajustes que vêm ocorrendo na agenda de compromissos de dom Alberto, com as audiências, atendimentos, celebrações e demais atividades, até a liberação médica para o retorno normal das atividades" "Unidos em orações rogamos as bênçãos de Deus e intercessão de Nossa Senhora pela saúde e rápida recuperação de nosso pastor", completa.

Anda no domingo (15), foram comemorados 48 anos de ordenação presbiterial de dom Alberto Taveira Corrêa. Em cerimônia, na Catedral Metropolitana, o arcebispo presidiua ordenação de seis seminaristas ao diaconato.

Em agosto transcorre o Mês Vocacional da Igreja Católica. Por essa razão, são homengeados e enfocados a cada domingo nas celebrações e eventos, por ordem, Os Sacerdotes (diáconos, padres e bispos), A Família (Dia dos Pais), A Vida Religiosa (freiras) e Os Leigos (catequistas e outros).