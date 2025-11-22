Aquapraça chama atenção de visitantes e ficará na capital paraense
O espaço que flutua sobre as águas da baía do Guajará foi um presente do Governo da Itália
Uma praça literalmente em cima da água do rio Pará, na baía do Guajará. Essa é AquaPraza – um novo espaço localizado na parte dos fundos da Casa das Onze Janelas, na Cidade Velha. No equipamento trazido pelo governo da Itália ocorrerão palestras, debates e apresentações musicais durante a COP30. O espaço ficará como presente para Belém, como um dos legados da conferência na cidade. Após o término do evento, o espaço ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult). O espaço atraiu vários visitantes e gerou reflexões.
A AquaPraça é uma estrutura inédita que integra arquitetura, inovação tecnológica e compromisso ambiental. O projeto foi idealizado pelo renomado arquiteto italiano Carlo Ratti e lançado mundialmente na 19ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, na Itália.
O estudante de Direito João Vitor Silva, de 19 anos, visitou o espaço na noite de quarta-feira (19) e ficou surpreso com a capacidade de estabilidade do local no meio da água. "Achei muito interessante, é um espaço bem amplo, tem uma estabilidade bem legal. É bem limpo também, não tem sujeira, os funcionários estão sempre aqui para nos auxiliar e ajudar", declarou.
O jovem acredita que a Aquapraça atrairá principalmente universitários e curiosos para as futuras palestras e eventos culturais. "Acho que pode atrair bastante e principalmente os mais curiosos, para as palestras, além dos universitários. É uma coisa bem diferente. Algo que não imaginava viver assim", falou. O estudante João Vitor entende que muitas obras, apesar das polêmicas, ficarão como legado após a COP30.
O espaço também se tornou um ponto de passeio para as famílias. O bancário João Paulo Freitas, de 45 anos, a esposa funcionária pública Rosangela Farias, 38 anos, e o filho do casal Manoel dos Santos Oliveira, de 18 meses, conheceram a nova estrutura. "Ouvir falar que tem um mecanismo que se adequa à variação da maré. Achei interessante também aqui esse espelho d'água que ficou aqui dentro. Não sei se é represada ou se é realmente da maré. Ficou bonito", avaliou João Paulo.
Para Rosangela, o espaço serve para contemplar a natureza e possibilita mais atividades culturais para Belém. "É um prolongamento do espaço público, é uma valorização das águas, dessa questão amazônica, dessa internacionalidade, Itália e Brasil. Tudo isso é uma experiência nova. O acesso à cultura é fundamental para o desenvolvimento humano", assegurou.
A família estava fazendo um tour por todas as atrações da COP30. Eles já chegaram à praça da Bandeira, onde ocorre a Zona Franca, e se programaram para ir no Polo Joalheiro. “É um momento de integração de sentir esse calor humano, de sentir a cultura, como ela é rica, e ter também essa oportunidade de conversar com pessoas de outros países, outras culturas”, afirmou Rosângela.
O arquiteto italiano Eren Sezer, um dos membros da comitiva italiana na COP30, ressaltou a importância do projeto Aquapraza (Aquapraça). "A mensagem [da Aquapraza] é um projeto que vai descrever o equilíbrio entre o homem e a natureza. A mensagem também criada para o Brasil, é que Belém é a porta da Amazônia. Esse é um modo de comunicar, em fazer com que as pessoas de Belém, possam gostar de ser a porta entre a natureza e a Amazônia", apontou.
Eren ressaltou ainda a importância da Aquapraça estar na Casa das Onze Janelas, porque o local foi projetado pelo arquiteto italiano Antônio Landi. "A Casa das Onze Janelas que também é um edifício histórico de Belém. Aqui é uma homenagem que vamos fazer a Casa das Onze Janelas, que é um dos edifícios mais importantes da cidade de Belém, como uma arquitetura também é moderna e vai celebrar a importância da casa", ressaltou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA