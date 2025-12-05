Após queda de ponte no porto da Palha, protesto bloqueia parte da av. Bernardo Sayão, na Condor

Trabalhadores do porto da Palha, no bairro da Condor, em Belém, bloquearam parte da avenida Bernardo Sayão, na manhã desta sexta-feira (5). Após desabamento da ponte de acesso ao porto, os manifestantes cobram a construção de uma nova estrutura no local, conforme as primeiras informações. A manifestação se concentrou na esquina com a travessa Padre Eutíquio. O trânsito foi liberado poucas horas após o início do ato, conforme detalhado, por volta das 12h30, pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Com pneus e pedaços de madeira, os trabalhadores interditaram parcialmente a via reivindicando a melhoria no local, como registrado em imagens que circulam nas redes sociais. O trânsito no entorno teve lentidão, ainda de acordo com as primeiras informações.

Em nota, a Segbel informou que equipes de trânsito estiveram no perímetro orientando os condutores e organizando o fluxo de veículos durante o bloqueio. "A Segbel reforça que a via já está liberada e o tráfego segue normalizado", detalha o comunicado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à gestão municipal sobre a reconstrução da ponte. Em nota, a Prefeitura de Belém informa que uma equipe foi enviada ao local para a realização de uma avaliação técnica e também para o início dos procedimentos necessários, que incluem a construção de uma nova estrutura.