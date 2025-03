Após quatro anos paradas, obras do Viver Pratinha serão retomadas com previsão de entrega em 2026

A Prefeitura de Belém anunciou, nesta segunda-feira (24), a retomada das obras do Residencial Viver Pratinha, localizado na Avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha. Com um investimento de R$ 42 milhões, a obra visa concluir a construção e o acabamento das 768 unidades habitacionais, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade na capital paraense.

Entrega prevista para 2026

As obras serão retomadas em abril, com previsão de entrega para 2026. As moradias contarão com dois quartos, sala, copa-cozinha, banheiro social, área externa e estacionamento. Com a conclusão do projeto, mais de 3 mil pessoas terão acesso à moradia digna e própria.

O prefeito Igor Normando destacou a importância da retomada do projeto: “São anos de espera que estão chegando ao fim, resultado de muito trabalho e da parceria com o Governo Federal”, afirmou em suas redes sociais.

Parceria com o Governo Federal

De acordo com Hamilton Pinheiro Jr., titular da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), a retomada das obras foi possível graças à parceria com o ministro das Cidades, Jader Filho, e o presidente Lula.

“Nossa meta é entregar o maior número de moradias possível. Já concluímos o Viver Outeiro, com 1.008 unidades, e o Viver Mosqueiro está em andamento, com previsão de entrega para este ano. Agora, retomamos o Viver Pratinha, que também beneficiará muitas famílias”, ressaltou Pinheiro.

Para Lucas Lazera, secretário-executivo da Sehab, as reuniões realizadas em Brasília foram essenciais para garantir a retomada da obra. “Temos muitos projetos em andamento e novas moradias em elaboração. O Viver Pratinha será um divisor de águas para 768 famílias”, destacou.

Histórico da obra

O Residencial Viver Pratinha teve suas obras interrompidas em 2021, após uma ocupação irregular dos apartamentos. Em agosto de 2023, a Justiça determinou a reintegração de posse em favor da Caixa Econômica Federal, responsável pelo projeto. As obras foram contratadas em 2014, com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e destinam-se a famílias de baixa renda que atendem aos critérios do programa.