Vice-governadora atesta avanço da construção de unidades habitacionais em Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou na manhã desta quinta-feira (13) o andamento das obras de construção dos 25 blocos de unidades habitacionais na área do antigo Curtume de Santo Antônio, no Bairro da Terra Firme, em Belém. Ao todo, 400 famílias paraenses serão beneficiadas em mais um investimento do Governo do Pará voltado à garantia de moradia segura e confortável, resultando em estabilidade e bem-estar social.

“Estivemos na Terra Firme vistoriando as obras do conjunto habitacional que está sendo construído pelo governo do Estado para 400 famílias. As obras estão aceleradas, com 78% de andamento. Seguimos acompanhando mais esse importante serviço para a nossa população, garantindo que ele seja entregue no segundo semestre de 2025”, informou Hana Ghassan.

Coordenadora das principais obras executadas pela gestão estadual, a vice-governadora enfatizou a importância da promoção do direito à moradia digna às famílias. Das 400 unidades habitacionais, parte é destinada a Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Sabemos que a casa própria é o sonho de muitos paraenses, e o governo do Estado trabalha para realizar sonhos. Vamos avançar para entregar esse conjunto o mais rápido possível para essas famílias, destacando que 50 dessas unidades habitacionais são para Pessoa com Deficiência. Um desses apartamentos já está pronto. Pude vistoriar, e seguiremos trabalhando para fazer essas entregas”, completou Hana Ghassan.

Estrutura

Cada bloco residencial contará com 16 apartamentos, em quatro pavimentos, além dos equipamentos comunitários, como quadra de esportes e playground. O apartamento terá quase 40 metros quadrados, incluindo sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro e dois quartos. O investimento do Tesouro estadual é de R$ 90 milhões.

Com 78% de conclusão, por meio da Secretaria de Estados de Obras Públicas (Seop), os serviços nos blocos já estão quase todos com a etapa estrutural concluída, na fase de acabamento interno, com o assentamento de revestimento de piso e parede, e instalações hidráulica e elétrica.

Saneamento e qualidade de vida

A construção faz parte do Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, que garante mais infraestrutura à população dos bairros do entorno. Para a construção das unidades habitacionais, o projeto contempla a recuperação estrutural, execução de fundação e estrutura, cobertura, instalação de esquadrias, revestimento cerâmico, piso cerâmico, pinturas internas e externas, instalações elétricas e hidráulicas, execução de rede de prevenção e combate a incêndio e SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), além da infraestrutura externa, que contará com a construção de reservatório elevado, rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, rede de drenagem pluvial e urbanização.