Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas por risco estrutural

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

O Liberal
fonte

URE Presidente Vargas, em Belém (Foto: Reprodução | Google)

A Justiça do Pará determinou a interdição da Unidade de Referência Especializada (URE) Presidente Vargas, em Belém, ao acatar uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado (MPPA). A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho Castelo Branco, da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos.

A ação foi ajuizada após a identificação de graves problemas estruturais e de funcionamento na URE Presidente Vargas, que colocavam em risco pacientes e servidores, de acordo com informações do Ministério Público. Para apurar a situação, o MPPA abriu procedimentos de fiscalização, e o prédio passou por inspeções técnicas realizadas pelo próprio Ministério Público, pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Os três órgãos constataram um cenário crítico.

Os laudos apontaram precariedade estrutural generalizada, falta de acessibilidade, falhas no sistema de prevenção e combate a incêndio e condições que inviabilizavam o funcionamento da unidade. Os relatórios classificaram o edifício como inapto para uso, com risco à integridade física de quem circula pelo local.

Remanejamento

Diante das irregularidades, o Ministério Público pediu que os serviços fossem remanejados para outro endereço, que o prédio fosse interditado até que passasse por obras de recuperação e que o Estado apresentasse um plano completo de revitalização.

A Justiça acatou o pedido. Determinou que o governo do Pará transfira, em até 60 dias, todos os serviços de saúde e administrativos para outro espaço, garantindo a continuidade do atendimento, e suspenda imediatamente o uso do prédio da URE Presidente Vargas. 

O Estado também deverá apresentar, em 90 dias, um plano detalhado de reforma e reestruturação da unidade, com atenção especial aos serviços odontológicos e cardiológicos. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 50 mil.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Sespa. A reportagem aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

ure presidente vargas

interdição

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda