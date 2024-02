Aplicativo 'Amazônia Belém' oferece informações sobre parques e áreas verdes

Conhecer e preservar parques e áreas verdes em Belém agora ficou mais prático, por meio do aplicativo "Amazônia em Belém, que a Prefeitura Municipal acaba de lançar. Com acesso aberto a todos os cidadãos, o aplicativo tem um de seus focos no público jovem que utiliza muito a tecnologia e, assim, vai poder ser informar mais acerca da temática ambiental e contribuir com a preservação desses e outros espaços na Amazônia, às vésperas da realização da Conferência Mundial da ONU sobre o clima da Terra, a COP30, a ser realizada em Belém, no final de 2025.

O lançamento do "Amazônia em Belém" ocorreu no Bosque Rodrigues Alves, no último sábado (3), como ação liderada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) Essa ferramenta traz em destaque locais emblemáticos da paisagem da capital paraense, como Bosque Rodrigues Alves e Horto Municipal, oferecendo ao público uma imersão cultural e histórica na fauna, flora e lendas da cidade.

Lançamento do aplicativo teve a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Paloma Lobato / Ascom Semma)

A titular da Semma, Christiane Ferreira, destaca que "a Secretaria tem trabalhado com o eixo da biotecnologia, não apenas com ações para estruturar a sustentabilidade municipal, mas, também, em sistemas e aplicativos para tornar nossas atividades mais transparentes para a população". Ela ressalta que o aplicativo surge com a finalidade de socializar informações sobre Belém, não apenas para quem vive, mas para quem visita a cidade: a fauna, a flora, a agenda, as campanha educativas dos parques e, no futuro, das praças.

O lançamento do aplicativo contou com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Na ocasião, servidores da Semma, convidados e visitantes do Jardim Zoobotânico da Amazônia celebraram o momento com orações.

Acesso

O app pode ser baixado nas lojas virtuais de aplicativos, e os usuários podem acessar informações remotamente ou escanear QR codes nos parques, para, então, aproveitar informações a partir da funcionalidade de geolocalização. São fornecidos dados sobre plantas e animais e pontos específicos dentro dos parques.

"O aplicativo é muito autoexplicativo e interativo. É uma ferramenta muito boa para gente conhecer melhor as áreas verdes da cidade", destaca Lorena Albuquerque, visitante do Bosque Rodrigues Alves. "É uma plataforma interativa importante, principalmente para esse período, com a COP-30 chegando. Ele apresenta informações essenciais da nossa biodiversidade, onde a gente consegue ver a nossa fauna, flora, nossas lendas amazônicas", completa.

Totens

No Bosque Rodrigues Alves, funcionam totens com QR Code, baseados nas Soluções Baseadas na Natureza (SBN), onde os visitantes acessam o app e recebem informações sobre os espaços do Jardim Zoobotânico da Amazônia. Os totens estão posicionados em troncos de árvores que caíram naturalmente no local e foram reaproveitados.

Rodrigo Quites, presidente da Fundação Guamá, órgão responsável pela escolha das empresas que realizaram a produção do aplicativo, destaca a parceria realizada com a Prefeitura de Belém. "Nós fomos procurados pela Semma com o objetivo de trazer um toque mais tecnológico para os ambientes públicos gerenciados pelo órgão, como o Bosque Rodrigues Alves e o Horto Municipal, visando ao público mais jovem, que está sempre olhando para o celular. Então, nós queremos aproveitar esse público, para que ele possa pegar no próprio celular informações acerca dos locais onde ele está", explica.