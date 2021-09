Anticovid: confira quais municípios da Grande Belém vacinam neste sábado

O fim de semana chegou a alguns municípios na Região Metropolitana de Belém agendaram vacinação contra a covid-19. Outros fazem uma pausa e seguem com as aplicações apenas na próxima semana. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

Belém faz uma nova pausa na vacinação anticovid-19 neste sábado e no domingo (18 e 19). Um próximo calendário deve ser divulgado ainda neste fim de semana, conforme informou na sexta (17) a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

"Não haverá vacinação contra a covid-19 neste fim de semana na capital. A vacinação será retomada na próxima segunda-feira, 20. O público-alvo dessa nova etapa será convocado ainda durante o fim de semana", explicou, em nota.

Ainda segundo a Sesma, já foram aplicadas 979.450 primeiras doses, 525.389 segundas doses, totalizando 1.504.839 doses anticovid.

Ananindeua

Ananindeua agendou para este sábado o retorno da aplicação de 1ª dose em pessoas de 37 a 40 anos completos. São pessoas que perderam, por algum motivo, a primeira oportunidade de imunização. Será das 8h às 13h, em sete pontos de vacinação:

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Marituba segue neste sábado com a vacinação contra a covid-19. O calendário inclui 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais (jovens, adultos e idosos) com ou sem comorbidades. Também inclui a 2ª dose da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca para quem está no prazo.

Lançado no último domingo (12) e executado ao longo desta semana, o serviço de vacinação itinerante, em que uma equipe de imunização vai até os bairros aplicar as doses, será realizado na praça do Conjunto Beija-flor, neste sábado. O horário será das 17h às 21h.

A vacinação também será disponibilizada em cinco pontos fixos. Um deles será no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na rodovia BR-316, quilômetro 12, onde o serviço é oferecido em horário alternativo: das 18h às 6h do dia seguinte.

Além disso, das 8h às 14h, na USF Uribora (Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca); USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco); USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia); e USF Bela Vista (Rua São José S/N. Bairro Bela Vista).

Benevides

Benevides realiza neste sábado mais um Dia D de vacinação contra a covid-19 com 2ª dose de três imunizantes. O primeiro será o imunizante da Pfizer, apenas para quem tomou a 1ª dose há 25 dias.

Em 11 pontos: UBS Flores, UBS Santos Dumont, UBS Centro, UBS Independente, UBS Cohab, UBS Santa Maria, UBS 3ª Travessa, UBS Benfica, Escola Estadual Canutama, Ginásio Nagibão e Cras Murinin.

Também será disponibilizada a 2ª dose da Coronavac, apenas para quem tomou a 1ª dose há 30 dias. E a 2ª´dose da Astrazeneca, apenas para quem tomou a 1ª dose há 60 dias. Ambas no Ginásio Nagibão e no Cras Murinin. É necessário levar a carteirinha de vacinação.

Santa Izabel e Santa Bárbara

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará devem retomar a vacinação apenas na próxima semana, com calendário que ainda será divulgado.