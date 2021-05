Ananindeua vacina pessoas com 53 a 55 anos completos ou mais sem comorbidades neste sábado (29)

Neste sábado (29), Ananindeua atende na Campanha de Vacinação contra a covid-19 pessoas com 53 a 55 anos completos ou mais sem comorbidades. O horário de aplicação da dose será das 8h às 13h. Nesta sexta (28), o município imunizou contra a doença ocasionada pelo novo coronavírus pessoas com 56 a 58 anos completos ou mais sem comorbidades.

Esses grupos devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência (no nome da pessoa) e/ou título eleitoral. Ao todo, a prefeitura de Ananindeua disponibiliza 12 pontos de vacinação.

Nesses dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente que perderam o calendário vacinal podem procurar um dos postos de vacinação desse grupos prioritários, mas munidos de todos os documentos necessários relacionados ao seu grupo.

Confira onde ficam os pontos e vacinação

Sábado (29)

Das 8h às 13h

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

3. Igreja Universal - Águas Lindas

4. Assembleia de Deus - Maguari

5. UBS Aurá

6. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

10. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

11. EEEFM Jaderlândia - Atalaia

12. Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro (esse somente no dia 29 - sábado)