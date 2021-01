Ananindeua vacina a primeira quilombola em território paraense

A primeira comunidade quilombola do Estado do Pará iniciou a vacinação contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira (27), em Ananindeua. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) iniciou a aplicação de 235 doses da vacina contra o Novo Coronavírus na comunidade quilombola do Abacatal, que possuí mais de 300 anos de história. O prefeito Daniel Santos foi quem aplicou a vacina na primeira quilombola paraense a ser imunizada contra a covid-19, Vanusa Cardoso, de 43 anos.

Umas das técnicas de enfermagem responsável pela aplicação das doses da vacina, Natalina Ribeiro da Silva, 55 anos, mora há 14 anos na comunidade do Abacatal. Ela tem 20 anos de profissão e atuou na linha de frente no combate ao nvo coronavírus dentro do território quilombola. “Estou vivendo um momento muito gratificante, pois já tomei a primeira dose enquanto profissional de saúde e estava muito ansiosa para a vacina poder chegar aqui. É um prazer muito grande poder vacinar os moram aqui, pois eu vi de perto muito sofrimento por causa do vírus, principalmente os dos idosos. Me sinto muito emocionada por ter tomado a vacina, por ser moradora da área quilombola do Abacatal e está aplicando nos moradores. Para mim é uma emoção muito grande e um prazer”.

A Prefeitura de Ananindeua iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no último dia 19. E para essa 1º fase o município recebeu doses para imunizar pessoas dos grupos prioritários, de acordo com o Plano Estadual de Vacinação. Até às 18h desta terça-feira (26), de acordo com a vigilância epidemiológica do município, já foram vacinados 54,60% do público alvo - Profissionais de saúde, idosos em estabelecimentos institucionalizados e população indígena aldeada. Como não há indígenas aldeados em Ananindeua, a prefeitura destinou as doses do imunizante deste público para a sua população quilombola tricentenária.

A comunidade quilombola do Abacatal

Os quilombolas da comunidade do Abacatal tem como principal fonte de renda a agricultura e o extrativismo, aproveitando a proximidade do centro urbano para comercializar seus produtos nas feiras do município. Além daqueles que moram em “terra firme”, ainda existem aproximadamente 20 famílias quilombolas ribeirinhas que integram a comunidade do Abacatal. Ao todo, a comunidade possuí uma área territorial de 318 hectares e 152 famílias.