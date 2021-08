Ananindeua segue apenas com a 2ª dose da Astrazeneca nesta quinta

Nesta quinta-feira (05), Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue apenas com a aplicação da 2ª dose da Astrazeneca destinada às pessoas com 53 e 52 anos com comorbidades. Das 8h às 13h, em oito pontos montados em igrejas e outros espaços como escola e Unidade Básica de Saúde (UBS). É necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Na sexta-feira (06), a 2ª dose da Astrazeneca será destinada para quem tem 51 e 50 anos com comorbidades. Nos mesmos horários e locais. Esse calendário é por faixa etária, mas quem estiver com agendamento para um destes dias e não estiver na faixa etária indicada, também pode ser vacinado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), quem tem agendamento para o sábado (07) e domingo (08), poderá antecipar a 2ª dose para a sexta-feira (06). Já as grávidas devem aguardar o calendário de 2ª dose da Pfizer.

Primeira dose segue suspensa

Ananindeua segue sem doses para retornar a aplicação de 1ª dose pelo critério de idade, que parou nas faixas de 22 e 21 anos completos sem comorbidades, na terça-feira (03).

A expectativa gira em torno da distribuição de novas doses por parte do Governo do Pará, que recebeu 48.200 unidades de Coronavac nesta quarta (04). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o envio deve ser feito nos próximos dias.