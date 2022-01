Alunos e pais devem ser precavidos contra Influenza e covid-19 em escolas, alerta infectologista

Neste começo de ano letivo de 2022 para estudantes em geral, em particular crianças e adolescentes, os cuidados contra a Influenza (gripe) e a covid-19 devem ser redobrados nas escolas. A orientação é da médica infectologista Helena Brígido, integrante da Sociedade Paraense de Infectologia (SPI), nesta segunda-feira (17). “ Uma das medidas dos pais é de todos os adultos da residência já terem sido vacinados. Se não, procurem um posto de saúde, além de criarem o hábito nos filhos da importância do uso das máscaras e higienizar as mãos. Funcionários das escolas: disponibilizar álcool a 70%, afastar as cadeiras com 1,5m de distância, fazer horários diferentes de intervalos de merenda, exigir o uso de máscaras. Pode até fazer horários diferentes de entrada e saída para evitar aglomerações e evitar trabalhos em grupos de alunos”, destaca.

E os cuidados abrangem não apenas o ambiente escolar, mas, também outros lugares de convivência entres pessoas de diferentes faixas etárias, como reforça Helena Brígido. “Vacinação a todos os funcionários, colocar cadeiras afastadas, disponibilizar álcool a 70%, usar máscaras, disponibilizar cartazes de prevenção da covid em pontos estratégicos”, acrescenta.

Sobre se é muito alto o risco de se ter aulas para crianças e adolescentes neste momento de aumento de casos de covid-19 e Influenza no País como um todo, a infectologista ressalta que “o risco é igual em todos os locais de estudo, lazer e trabalho diante do quantitativo de circulação dos vírus da Influenza e da covid-19”.

Particulares

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará(Sinepa-PA) informa que adiar o início do período letivo foi decisão individualizada do colégio (Gentil Bittencourt) e esclarece, ainda, que as escolas têm autonomia para tomar suas decisões. O Sinepe afirma que sempre incentivou e acompanhou todos os procedimentos de segurança em relação à covid, baseados nas orientações das autoridades sanitárias. Desde março de 2020, as instituições de ensino particular adequaram seus espaços físicos para receber alunos, professores e servidores com segurança, atendendo todos os protocolos sanitários que continuam em vigor e que serão mantidos obedecendo às determinações publicadas em decretos do Governo do Estado, como pontua a entidade.

Cada escola particular tem autonomia para fazer seu próprio calendário letivo em 2022. No Pará, são 82 estabelecimentos particulares associados ao Sinepe. Até 2020 eram cerca de 400 mil alunos.

Municipais

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), o ano letivo de 2022 está previsto para começar no dia 24 de janeiro, de forma gradual, seguindo as medidas de biossegurança contra a covid-19, como o uso de máscara, álcool 70° e sanitização das unidades educativas com os protocolos sanitários. Além da apresentação da carteira de vacinação, inicialmente a partir dos 12 anos.

A Semec informa, ainda, que o ano letivo 2022 continuará com o monitoramento do aplicativo Guardiões da Saúde na Educação para detectar casos suspeitos de covid-19 e outros adoecimentos. O app foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), pioneiro no país em monitoramento da covid-19 por aplicativo.

As medidas preventivas que precisam ser adotadas no contexto epidemiológico atual são as mesmas tanto para evitar a covid-19, como a Influenza e qualquer outra doença de transmissão respiratória.

A Sespa ressalta que a pandemia de covid-19 ainda não acabou e que todas as medidas preventivas devem ser mantidas por toda a comunidade escolar.

Confira as principais orientações:

a) Tomar todas as doses da vacina contra a covid-19;

b) Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz (crianças pequenas (menores de 2 anos) não devem usar máscaras);

c) Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;

d) Lavar as mãos com água e sabão, secando com papel toalha ou friccionando álcool 70% nas mãos, com atenção à duração deste procedimento: 40 a 60 segundos;

e)Evitar aglomerações e cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

f) Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você e outra pessoa;

g) Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;

h) Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios, livros e afins.