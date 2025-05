Alunos do Colégio Adventista da Cidade Nova aprendem comunicação durante visita no grupo Liberal

Trinta e cinco alunos do sexto e do sétimo ano da Escola Adventista da Cidade Nova, de Ananindeua, visitaram a sede do jornal O Liberal na manhã desta terça-feira (20), no bairro do Marco, em Belém. A visita, que faz parte do programa “O Liberal na Escola”, contribuiu para que os estudantes conhecessem o processo da comunicação, tema que será trabalhado em uma disciplina de Geografia desenvolvida na escola.

O grupo conheceu os estúdios da Liberal+ e participou ao vivo do programa Manhã Liberal+. Também visitou a redação integrada e outros espaços da sede. Eles foram recebidos pela chefe de reportagem da Redação Integrada, Camila Moreira, e pela analista de redes sociais Amanda Gaspar. As duas apresentaram aos alunos os bastidores da produção de notícias e um pouco da rotina da redação.

Equipe de O Liberal apresenta redação integrada para alunos da escola Adventista da Cidade Nova (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Os estudantes se mostraram bastante interessados e curiosos sobre os assuntos que são veiculados em cada veículo. A visita ficou registrada nos celulares, que não pararam de filmar cada passo dado por eles.

Compromisso com a educação

Murilo Alencar, um dos responsáveis pelo programa, explicou que a iniciativa representa o compromisso do grupo com a educação e a informação de qualidade. “O programa é fundamental, pois incentiva a leitura desses alunos, além de contribuir com a formação de futuros cidadãos que vão prezar pela informação checada e de qualidade, como é feita aqui pelo grupo. Isso com certeza vai fazer a diferença na vida desses alunos”, comentou.

Aula na prática

Para a coordenadora pedagógica Lana Monteiro, que acompanhou os alunos, essa foi uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos da sala de aula. “Nós procuramos trazer para a prática o conteúdo que eles estão aprendendo. A ideia da aula de campo é levá-los ao local onde a comunicação acontece, para que aprendam, de fato, como tudo funciona”, afirmou.

O professor de Geografia Pablo Loureiro, que também acompanhou a visita, explicou que o aprendizado sobre comunicação é construído ao longo dos anos na escola. “Quando estiverem no sétimo ano, eles estudarão a história da comunicação no Brasil, desde os primórdios do rádio, da TV e dos jornais impressos. Então, essa visita serve como uma prévia do conteúdo que virá, para que eles cheguem ao próximo ano com alguma bagagem”, disse.

Sofia Liberato, de 11 anos, aluna do sexto ano, afirmou que a visita serviu como experiência para ajudar na escolha da profissão que deseja seguir no futuro. “Está sendo uma experiência incrível, principalmente porque eu quero ser jornalista ou advogada quando crescer. Está sendo uma vivência de muito aprendizado, e estou gostando muito de conhecer tudo isso”, comentou.

Para Danilo Ferreira, de 10 anos, também do sexto ano, essa foi uma experiência marcante e surpreendente, já que ele nunca havia conhecido a estrutura de um veículo de comunicação. “É muito legal conhecer como funciona um jornal. Nunca tinha visitado um lugar assim desse jeito”, contou.