Alunos de escola particular de Belém testam positivo para covid-19 e aulas são suspensas

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, de Belém, informou, nesta terça-feira (13), que dois alunos que são irmãos testaram positivo para a covid-19. Por conta disso, a instituição particular de ensino suspendeu as aulas presenciais de duas turmas temporariamente, mantendo as atividades de forma remota. De acordo com a assessoria do colégio, os estudantes estão assintomáticos e os professores das respectivas turmas deles foram afastados do trabalho presencial. Confira a nota do colégio:

"O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré esclarece que na noite deste domingo (11) foi informado pela família de dois alunos que são irmãos, que ambos foram diagnosticados com a covid-19. Por precaução, o Colégio suspendeu imediatamente as aulas presenciais de duas turmas (Jardim 2, da Educação Infantil, e 3º ano, do Ensino Fundamental) mantendo as aulas virtuais normalmente. A retomada das aulas presenciais já foi orientada, respeitando o tempo indicado pelos órgãos de saúde, sendo dia 19 para a turma do Infantil e 22 para a do Fundamental", destacou.

"Em comunicado aos familiares, encaminhado nesta segunda (12), o Colégio orientou às famílias com alunos nas respectivas turmas a fazerem o exame de diagnóstico para a covid-19 e monitorarem possíveis sintomas. A Instituição ressalta que as professoras das referidas turmas foram afastadas das aulas presenciais por precaução e receberam a assistência necessária. Até o momento, elas não apresentaram sintomas. Os estudantes estão assintomáticos", detalhou a nota.