Alunos da Escola Funtastic English visitam O Liberal

Alunos do nível A1 iniciante da Escola Funtastic English, do bairro do Marco, visitaram a Redação Integrada do Grupo Liberal, na tarde desta segunda-feira (13). A visita faz parte do programa ‘O Liberal na Escola’, que tem como objetivo impactar positivamente a educação desses alunos, assim, propondo meios de atividades.

A instituição Funtastic English está colocando em prática um projeto sobre comunicação, o qual os alunos devem aprender a língua inglesa através de alguma temática. Para somar o conhecimento, os cinco alunos visitaram a redação. A turma foi recebida pela coordenadora das Redes Sociais do jornal, Elva Vieira, que apresentou como as informações são recebidas, apuradas e noticiadas.

Para a professora Rosielly Cecim, 33, a importância de trazer os alunos para visitar uma redação jornalística é para mostrar para esses jovens como são as práticas de uma redação e que o resultado disso não está longe deles. “Estamos tendo, cada vez mais, uma distância desses jovens e crianças em relação à notícia. Então, trazer eles para essa realidade, mostrar para eles que isso não está tão longe e, como vimos, eles podem ver tudo isso através das redes sociais que eles usam diariamente”, avalia.

“Isso acorda para eles entenderem que estão vendo notícia, só não sabiam quem fazia e como é feita, e isso pode abrir algumas janelinhas de interesses. Trazer eles para essa realidade, mostrando que dentro de um jornal não é só uma pessoa que entrevista ou escreve e que é um conjunto de grupos de pessoas, são coisas que podem abrir várias possibilidades de um futuro profissional”, complementa a professora.

O aluno Arthur Braga, 12, contou que nunca visitou uma redação e ficou surpreso em ver como tudo é desenvolvido, tanto na redação quanto na área do jornal impresso. “Gostei de ver como são feitas as matérias que o jornal propõe, como apuram o que é verdadeiro e como transmitem. E, além disso, são muitas pessoas trabalhando e conseguem fazer muitas coisas diferentes”, comenta.

Os estudantes receberam informações a respeito do jornal impresso (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para a aluna Manuella Almeida, 15, falou que o que mais estimulou a visitar o O Liberal foi ver como o jornal impresso era feito. Manuella diz que o jornal é um meio de comunicação essencial. “Você fica sabendo do que acontece na política ou no dia a dia através do jornal”, pontuou.

Em execução desde 1995, de acordo com o coordenador do O Liberal na Escola, Alan Siqueira, o programa visa estimular e assegurar a vivência dos alunos e aplicação prática dos conhecimentos aprendidos em sala de aula. “As atividades servem também como suporte e estratégia pedagógica aos docentes que trabalham a pedagogia construtivista no cotidiano educacional”, complementa.

Alan conta que os resultados do Programa são satisfatórios e progressivos, e busca contribuir de forma significativa e direta com a educação da sociedade Paraense. “As ações são resultados da adesão das escolas e, consequentemente, da sociedade aos serviços educacionais e de comunicação do Grupo Liberal”, afirma.