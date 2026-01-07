Alistamento militar vai até 30 de junho; saiba onde comparecer na Grande Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) informa que o Alistamento Militar 2026 teve início em 1º de janeiro e segue até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. Para as mulheres, a participação é voluntária.

O alistamento pode ser realizado pela internet, por meio do site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar (JSM). Na Região Metropolitana de Belém, o atendimento ocorre nas JSMs localizadas nos bairros Curió-Utinga, Campina e Parque Verde, além dos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides.

Em Belém, os jovens podem comparecer à JSM da Rua do Utinga, nº 300, no Curió-Utinga; à unidade do Espaço das Palmeiras I e II, na Rua Ó de Almeida com a Travessa 1º de Março, no bairro da Campina; ou ainda à JSM instalada no Parque Shopping, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4.300, no Parque Verde.

Em Ananindeua, o atendimento é realizado na Rodovia BR-316, no bairro Águas Brancas. Em Marituba, a Junta funciona na Rua da Passarela, nº 244, no bairro Decouville. Já em Benevides, os jovens devem procurar a JSM localizada na Rua Paul Begot, entre os números 200 e 348.

Próximas etapas

No segundo semestre do ano, os jovens alistados passarão pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e, por fim, incorporação ou matrícula. Para os selecionados em 2026, o serviço militar terá início em 2027, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, de acordo com a disponibilidade de vagas, o interesse do jovem e a aprovação das Forças Armadas.

Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o serviço militar feminino oferece neste ano 1.467 vagas em todo o país, sendo 1.010 destinadas ao Exército, 300 à Aeronáutica e 157 à Marinha, distribuídas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal.

Formação profissional

Além de cumprir um dever cívico, o serviço militar representa uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. A experiência permite a atuação em diferentes áreas e, para muitos jovens, significa o primeiro contato com o emprego formal.

Em 2025, mais de um milhão de homens e cerca de 33 mil mulheres se alistaram em todo o país para servir em 2026. Na Oitava Região Militar, 40.373 homens realizaram o alistamento obrigatório, dos quais 6.471 foram convocados para disputar as 2.242 vagas disponíveis para ingresso neste ano.

Na área da Oitava Região Militar, sediada em Belém, 1.408 mulheres se alistaram. Desse total, 495 estão aptas e 180 serão convocadas para a seleção complementar no mês de fevereiro, concorrendo a 55 vagas no Comando Militar do Norte, com incorporação prevista para março de 2026. As militares serão formadas pela Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar e cumprirão o primeiro ano obrigatório no Hospital Geral de Belém, no Colégio Militar de Belém e na própria Base.

Serviço: Alistamento 2026

Endereços das Juntas de Serviço Militar

Belém (Curió-Utinga)

Rua do Utinga, 300 – Curió-Utinga

Belém (Espaço das Palmeiras I e II)

Rua Ó de Almeida, com a Tv. 1º de Março, 342–438 – Campina

Belém (Parque Shopping)

Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde

Ananindeua

Rod. BR-316 – Águas Brancas

Marituba

Rua da Passarela, 244 – Bairro Decouville

Benevides

Rua Paul Begot, 200–348