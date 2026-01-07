Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Alistamento militar vai até 30 de junho; saiba onde comparecer na Grande Belém

O processo é obrigatório para jovens do sexo masculino que completa 18 anos em 2026; para as mulheres, a participação é voluntária

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)

O Comando Militar do Norte (CMN) informa que o Alistamento Militar 2026 teve início em 1º de janeiro e segue até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. Para as mulheres, a participação é voluntária.

O alistamento pode ser realizado pela internet, por meio do site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar (JSM). Na Região Metropolitana de Belém, o atendimento ocorre nas JSMs localizadas nos bairros Curió-Utinga, Campina e Parque Verde, além dos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides. 

Em Belém, os jovens podem comparecer à JSM da Rua do Utinga, nº 300, no Curió-Utinga; à unidade do Espaço das Palmeiras I e II, na Rua Ó de Almeida com a Travessa 1º de Março, no bairro da Campina; ou ainda à JSM instalada no Parque Shopping, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4.300, no Parque Verde. 

Em Ananindeua, o atendimento é realizado na Rodovia BR-316, no bairro Águas Brancas. Em Marituba, a Junta funciona na Rua da Passarela, nº 244, no bairro Decouville. Já em Benevides, os jovens devem procurar a JSM localizada na Rua Paul Begot, entre os números 200 e 348.

Próximas etapas

No segundo semestre do ano, os jovens alistados passarão pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e, por fim, incorporação ou matrícula. Para os selecionados em 2026, o serviço militar terá início em 2027, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, de acordo com a disponibilidade de vagas, o interesse do jovem e a aprovação das Forças Armadas.

Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o serviço militar feminino oferece neste ano 1.467 vagas em todo o país, sendo 1.010 destinadas ao Exército, 300 à Aeronáutica e 157 à Marinha, distribuídas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal. 

Formação profissional

Além de cumprir um dever cívico, o serviço militar representa uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. A experiência permite a atuação em diferentes áreas e, para muitos jovens, significa o primeiro contato com o emprego formal. 

Em 2025, mais de um milhão de homens e cerca de 33 mil mulheres se alistaram em todo o país para servir em 2026. Na Oitava Região Militar, 40.373 homens realizaram o alistamento obrigatório, dos quais 6.471 foram convocados para disputar as 2.242 vagas disponíveis para ingresso neste ano.

Na área da Oitava Região Militar, sediada em Belém, 1.408 mulheres se alistaram. Desse total, 495 estão aptas e 180 serão convocadas para a seleção complementar no mês de fevereiro, concorrendo a 55 vagas no Comando Militar do Norte, com incorporação prevista para março de 2026. As militares serão formadas pela Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar e cumprirão o primeiro ano obrigatório no Hospital Geral de Belém, no Colégio Militar de Belém e na própria Base.

Serviço: Alistamento 2026

Endereços das Juntas de Serviço Militar

Belém (Curió-Utinga)

Rua do Utinga, 300 – Curió-Utinga

Belém (Espaço das Palmeiras I e II)

Rua Ó de Almeida, com a Tv. 1º de Março, 342–438 – Campina

Belém (Parque Shopping)

Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde

Ananindeua

Rod. BR-316 – Águas Brancas

Marituba

Rua da Passarela, 244 – Bairro Decouville

Benevides

Rua Paul Begot, 200–348

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alistamento militar belém

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda