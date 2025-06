Alepa sedia encontro nacional de comissões estaduais de meio ambiente

Nesta quinta-feira (5), a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) sediará, a partir das 9h, o Encontro Nacional de Presidentes de Comissões de Meio Ambiente dos Legislativos Estaduais do Brasil. A iniciativa é organizada pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável (CMA) da Alepa, em articulação com o presidente da Casa, deputado Chicão (MDB).

O evento tem como objetivo promover o intercâmbio de ações e experiências entre as comissões parlamentares estaduais que atuam na área ambiental em todo o país. O encontro ocorre em um momento estratégico, já que o Pará se prepara para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em 2025.

De acordo com a organização, a iniciativa também marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e busca reforçar o papel das Assembleias Legislativas na formulação e no fortalecimento de políticas públicas e legislações voltadas à proteção ambiental.

A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alepa, deputada Maria do Carmo (PT), destaca que o encontro pretende abordar questões que envolvem todos os biomas brasileiros, promovendo um debate amplo e diverso. “Teremos a presença de vários líderes que enriquecerão as discussões. Será um encontro de sucesso, com ideias inovadoras para a proteção do meio ambiente”, afirma a parlamentar.

O evento contará com a participação de representantes de diversas Assembleias Legislativas do país. Segundo a CMA, o diálogo entre as instituições é fundamental para compreender o planejamento de órgãos ligados à defesa do meio ambiente e articular medidas que contribuam para a mitigação dos impactos ambientais.

A realização do encontro reflete o esforço do Parlamento paraense em integrar-se ao debate ambiental nacional, especialmente diante da relevância da Amazônia na agenda climática global.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia