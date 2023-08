Agosto Lilás: TV Liberal realiza palestra sobre o combate à violência contra as mulheres

A TV Liberal realizou nesta quinta-feira (31) palestra alusiva à campanha Agosto Lilás, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A roda de conversas, que foi feita no auditório da emissora, tem como objetivo a conscientização sobre a importância da prevenção e do combate à violência contra as mulheres.

A palestra foi ministrada pela psicóloga Natasha Carneiro, com apoio das estagiárias de psicologia Jhuiene Viana e Stephane Negrão. Elas fazem parte da equipe técnica da Diretoria de Política Sociais (DPE) da Fundação Parápaz. "Foi com alegria que recebemos o convite da TV Liberal para falar desta temática, que é tão importante a ser discutida na sociedade", diz Natasha.

"É importante que a gente abra esse espaço de diálogo. Só assim a gente pode difundir essas ideias e trazer os mecanismos necessários para combater essa violência", ressalta Natasha. A especialista trabalha há 13 anos na área de psicologia e afirma que o bate-papo é necessário para informar quais são os canais de atendimento, qual o órgão para procurar por ajuda e como fazer as denúncias.

"Nos sentimos muito honrados em trazer esse debate de um tema que está em evidência, pois a cada dia vemos esses casos na televisão e queremos de fato ampliar essas conversas e os espaços para o bate-papo. A Fundação Parápaz realiza o atendimento psicossocial às mulheres que passaram por isso e realiza o acolhimento. Por isso, queremos divulgar os canais de denúncias e explicar os procedimentos para fazer contato com os órgãos protetores", acrescenta Natasha.

Prevenção

A palestrante também comentou sobre a relevância que a Lei Maria da Penha tem para o enfrentamento à violência doméstica. No dia 06 de agosto, foi comemorado os 17 anos de criação da legislação que representa um marco no combate à violência contra a mulher. "Isso foi um ganho muito grande, porque permitiu que as mulheres sejam amparadas quando sofrerem algum tipo de violência", pondera a psicóloga.

O trabalho preventivo realizado por Natasha e a equipe técnica do DPE ocorre mensalmente e também em todas as campanhas alusivas ao enfrentamento à violência contra a mulher. "Eu participo dessas palestras e faço essas conversas psicoeducativas para trazer informações necessárias às pessoas. Se o nosso público também contar com a participação de homens, será essencial, pois o ciclo da violência acontece, muitas vezes, com o parceiro envolvido ou com o homem da relação", explica Natasha Carneiro.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Atualidades)