Agendão de Carnaval 2026: veja a programação em Belém e municípios do Pará

Acompanhe alguns dos principais pontos da folia na capital e outro municípios do estado

Bruna Lima
fonte

Os distritos de Belém também entram no clima da folia com programação própria entre 13 e 16 de fevereiro (Prefeitura de Belém)

O carnaval 2026 promete tomar conta do Pará com uma maratona de festas que reúne tradição, cultura popular e grandes atrações nacionais. De Belém ao interior do estado, a programação se espalha por ruas, orlas e palcos, valorizando a identidade amazônica e atraindo milhares de foliões. Confira os destaques do agendão carnavalesco em diferentes municípios paraenses.

Belém

A capital paraense recebe o CarnaBelém 2026, anunciado como o maior carnaval já realizado na cidade. Promovido pela Prefeitura de Belém, o evento acontece de 13 de fevereiro a 8 de março, levando a folia ao centro da capital e aos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

Serão mais de 50 atrações, reunindo o tradicional carnaval de rua, Domingueiras, trios elétricos, desfiles das escolas de samba e shows com artistas locais e nacionais. Entre os nomes confirmados estão Gaby Amarantos, Zaynara, Valesca Popozuda, Mariza Black, FBC, Lambada Social Club & Ver-O-Brass, além das bandas Fruta Quente, Fruto Sensual, Xeiro Verde, Gang do Eletro e a Aparelhagem Rabeta Sound, entre outras.

Pela primeira vez, Belém aposta em um carnaval plural, que valoriza a cultura amazônica e a diversidade de ritmos, indo do carimbó ao pagode, da aparelhagem ao pop, com programação pensada para públicos de todas as idades.

Distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro

Os distritos também entram no clima da folia com programação própria entre 13 e 16 de fevereiro. Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro recebem desfiles de escolas de samba, trios elétricos e apresentações musicais, com estrutura e segurança voltadas a quem prefere curtir o carnaval fora do centro da capital. Até o fechamento dessa matéria a Agência Belém ainda não tinha divulgado as atrações de acordo com os dia dos eventos. Mas para mais informações é preciso ficar acompanhando o site e as redes sociais da prefeitura de Belém.

Desfiles das escolas de samba em Belém

A tradição do samba ganha destaque na Aldeia Amazônica, com desfiles dos Grupos Especial, Dois e Um. A programação começa com os ensaios técnicos do Grupo Especial nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Os desfiles oficiais acontecem nos dias 27 e 28 de fevereiro (Grupo Especial), 6 de março (Grupo Dois) e 7 de março (Grupo Um). A apuração dos resultados será aberta ao público: 1º de março, para o Grupo Especial, e 8 de março, para os demais grupos.

No Grupo Especial, desfilam oito escolas, entre elas Xodó da Nega, Embaixada do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira, Bole Bole e Boêmios da Vila Formosa. Já os Grupos Dois e Um reúnem escolas tradicionais dos bairros da capital, exaltando a cultura, a fauna, a flora e o folclore amazônico em seus enredos.

Bragança

No nordeste do Pará, o Carnaval de Bragança acontece de 7 a 17 de fevereiro, com programação concentrada na Orla do Rio Caeté e na Praça de Eventos. Conhecida como a “Pérola do Caeté”, a cidade é um dos destinos mais procurados do período carnavalesco no estado.

Entre as atrações confirmadas estão Viviane Batidão, Zé Felipe, Pixote, Tarcísio do Acordeon, Manu Batidão, Gigio Boy, Araketu e Léo Foguete. A expectativa é de grande público ao longo dos 11 dias de festa.

Vigia de Nazaré

O Carnaval de Vigia 2026 será realizado entre 13 e 17 de fevereiro, reunindo atrações nacionais e artistas locais. A programação inclui shows ao vivo, blocos tradicionais, DJs e apresentações de rua, com destaque para Viviane Batidão, Tatau, Alok e Zé Felipe.

A realização é da Prefeitura de Vigia, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A produção sonora ficará a cargo da Tomatá Evolution. Informações detalhadas sobre horários e locais devem ser divulgadas nos canais oficiais do município.

São Caetano de Odivelas

O CarnaOdivelas 2026 acontece de 14 a 17 de fevereiro e se consolida como um dos carnavais mais culturais do Pará. A programação valoriza tradições locais, com destaque para os Bois de Máscaras, carnaval infantil, concursos de blocos da cidade e do interior, além de shows com aparelhagens como Super Pop, Carabao e Carroça da Saudade.

A festa será realizada na nova orla de São Caetano de Odivelas, que passou por melhorias recentes, e é promovida pela Prefeitura Municipal, reforçando a união entre cultura, tradição e alegria.

Cametá

Conhecido como o Maior Carnaval da Amazônia, o Carnaval de Cametá acontece de 13 a 18 de fevereiro de 2026, com uma programação 100% gratuita. Durante seis dias, a cidade se transforma em um grande palco de festa, cultura e diversidade.

Entre as atrações nacionais confirmadas estão Alok, Simone Mendes, Vintage Culture, Zé Felipe, Babado Novo, MC Hariel, além de artistas regionais e locais. 

Palavras-chave

caranval 2026
Belém
.
