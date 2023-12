Aeroporto de Belém tem aglomeração de passageiros por 4 voos alterados por chuvas na região

As chuvas que têm se intensificado na Região Norte do Brasil acabaram alterando a rotina de voos no Aeroporto Internacional de Belém, nesta sexta-feira (8), feriado pelo Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Como resultado, um grupo expressivo de passageiros tomou conta das instalações da área de check-in do aeroporto, na manhã de hoje (8). Muita gente em trânsito reclamou da situação enfrentada.

De acordo com a empresa Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, "quatro voos com destino a Manaus alternaram para Belém na manhã desta sexta-feira (8) devido a fortes chuvas na região".

Segundo a NOA, imediatamente, foram ativados protocolos de contingência para organização e atendimento dos passageiros, controlando acessos tanto no check-in quanto no canal de inspeção, medidas que normalizaram o fluxo de pessoas rapidamente.

"A NOA informa, ainda, que três dos quatro voos já decolaram e que o último está previsto para o início da noite de hoje", comunicou a empresa, agora à tarde.