Advogado Tiago Sefer é nomeado juiz no TRE-PA

Os Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho receberam mudanças neste sábado (23), após a decisão do presidente Lula de formalizar a nomeação de membros do Judiciário. No Pará, o advogado Tiago Sefer foi escolhido como juiz substituto para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE).

Em março deste ano, Tiago já havia preenchido a lista tríplice escolhida pelo TJPA, para vaga de membro substituto na classe de jurista para o TRE-PA, mas só foi nomeado oficialmente neste sábado, pelo presidente Lula.

Tiago é mestre em Direitos Humanos e Professor. No cargo de jurista do TRE, ele irá atuar em um momento importantíssimo no Pará, já que em 2024 serão realizadas as eleições municipais para prefeito e vereadores.

Nas redes sociais, o advogado compartilhou sua felicidade ao receber a notícia da nomeação para o cargo de Juiz Substituo do TRE/PA.

“Nas vésperas do Natal, recebo a notícia maravilhosa de que fui nomeado, por decreto do Presidente da República, Juiz Substituto do TRE/PA, depois de ter sido o advogado mais votado na lista do TJPA. Um baita desafio pra motivar 2024 e assumir as responsabilidades do cargo com profundo respeito e honra!”, declarou em publicação do Instagram.

De acordo com o advogado, seu trabalho no TRE será relacionado a julgamentos que envolvem tudo sobre as eleições. “Registros de candidatura, propaganda eleitoral, fraudes em eleição, prestação de contas, tudo relativo as eleições”, esclarece o mestre em Direitos Humanos.

Para Tiago, o trabalho do TRE é essencial para garantir a segurança e tranquilidade das eleições.

“Num momento de tanta turbulência no mundo político, em torno de eleição, acredito que o TRE é um órgão garantidor da democracia e tem a função de manter a vontade do povo manifestada nas urnas”, declara o advogado.