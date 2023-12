TRE-PA é ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2023

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará conquistou o Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Regional atingiu 92, 8% de cumprimento das metas nacionais e específicas do Poder Judiciário no ano de 2023, ao ser avaliado nos requisitos de governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia.

O resultado oficial foi divulgado, na manhã da terça-feira (5), em cerimônia de entrega da premiação conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ) realizado em Salvador, na Bahia (BA).

O presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, acompanhou a premiação, ao lado do corregedor e vice-presidente do Tribunal, desembargador José Maria Teixeira do Rosário; da diretora-geral, Nathalie Castro; e do secretário da Corregedoria Regional Eleitoral, Bruno Giorgi.

Também prestigiaram o evento, a assessora jurídica da presidência, Rosimeire Nascimento; a secretária judiciária, Fernanda Sousa; a secretária de planejamento, Hérika Sodré; a coordenadora de assuntos judiciários da corregedoria, Rosiane Martinelli; a coordenadora de gestão de processos e governança, Melissa Lopes; e o assessor de governança, Gabriel Monteiro.

Prêmio CNJ

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, implementado desde 2013. Ao longo dos anos, vários critérios foram aperfeiçoados e incluídos no regulamento da premiação, que é dividida em quatro eixos principais: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia.

Utiliza-se uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados.