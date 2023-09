Tribunal Regional Eleitoral do Pará concede medalha de mérito a parceiros

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou na noite da sexta-feira (22), a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral a autoridades e personalidades reconhecidas por seus méritos e pela colaboração relevante junto à Justiça Eleitoral. Entre as homenageadas está a governadora em exercício, Hanna Ghassan Tuma. Ao todo, 42 pessoas receberam a comenda durante a cerimônia realizada na Igreja de Santo Alexandre, sob a presidência do presidente do TRE, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

“Essa comenda foi criada para agradecer, destacar e reconhecer todas aquelas autoridades civis, militares, juristas, magistrados, servidores, terceirizados que contribuíram para o engrandecimento do TRE de alguma forma. Tivemos muito cuidado em analisar nome por nome dos agraciados a fim de conceder a maior honraria que temos”, declarou Leonam Cruz.

Várias autoridades foram homenageadas. (Cristino Martins / O Liberal)

O presidente destacou a cooperação de Hanna Ghassan, que está dialogando sobre a cessão de um espaço para o TRE instalar a Central de Atendimento ao Eleitor nos antigos galpões das docas ao lado do Terminal Hidroviário, pois, hoje, esse serviço funciona na Travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, local de difícil acesso aos usuários que dependem do transporte coletivo vindos de outras partes de Belém e de outros municípios. “Ela tem sido muito parceira, dado muito apoio à Justiça Eleitoral”, afirmou.

“É uma honra muito grande (receber a medalha). Represento o governo do estado e estar aqui participando desse evento do TRE-PA. Para nós, é uma honra muito grande esse trabalho de parceria conjunta que é feito entre os poderes para que a gente possa trabalhar sempre juntos em prol do nosso bem maior, que é a população do estado do Pará”, disse Ghassan.

A cerimônia aconteceu na Igreja de Santo Alexandre. (Cristino Martins / O Liberal)

Outros beneficiados com a entrega da comenda foram o secretário estadual de Segurança Pública, Uálame Machado; o corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), José Roberto Bezerra Júnior; o procurador do estado do Pará, Sérgio Oliva Reis; a desembargadora e juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Carmen Izabel Gonzalez; o defensor público geral, João Paulo Ledo; o comandante do Comando Militar do Norte, general do Exército Luciano Guilherme Pinheiro; e o comandante do 4o Distrito Naval, almirante da Marinha Antônio Capistrano Filho.

Comenda

A Medalha do Mérito Eleitoral do Estado do Pará foi instituída pela Resolução TRE/PA nº 3.715, de 29/03/2005, em comemoração ao 60º aniversário de reinstalação da Justiça Eleitoral no Pará, com as alterações e aprovação de regulamento trazidas pela Resolução n.º 4.839, de 25/02/2010. A honraria destina-se a homenagear pessoas físicas ou entidades nacionais e estrangeiras por méritos e relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral do Pará.