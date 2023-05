Adote um pet: feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado (13)

Para quem está atrás de um amigo pet, neste sábado (13) a oportunidade está na 87° Feira de Adoção de Cães e Gatos, no Parque Shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde. A iniciativa é do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e conta com o apoio da Prefeitura de Belém.

Das 9h às 13h, os animais estarão disponíveis para adoção e já estão vacinados, castrados, vermifugados e microchipados. A ação ocorre uma vez por mês e no ato de adoção, o novo tutor recebe um um certificado, junto com orientações para cuidar do seu novo pet. Mas não antes de o candidato a tutor passar por uma entrevista, só para garantir que a pessoa tem condições de adotar de forma responsável.

A coordenadora e veterinária Noely Lameira explicou que os cães e gatos, que estarão disponíveis na feira, foram resgatados de situações de vulnerabilidade, no qual muitos apresentavam doenças por estarem nas ruas. O objetivo da ação é encontrar um novo lar aos animais, dando-lhes uma segunda chance. “Quem não pode vir à feira de adoção, que ocorre mensalmente, pode adotar os animais que temos no CCZ. São cerca de 100, esperando por um novo lar”, explicou a veterinária.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)