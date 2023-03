​'Pará Pet': Jurunas, Condor e Terra Firme recebem mutirão de cadastro para castração na quarta (22)

Os bairros do Jurunas, Condor e Terra Firme recebem na próxima quarta-feira (22) um mutirão de cadastros para atendimentos dentro do programa “Pará Pet”, que garante, gratuitamente, a castração de cães e gatos que pertencem a tutores que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A ação ocorre nas UsiPaz que atendem os bairros mencionados, a partir das 9h.

A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz e da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), foi retomada nesta quarta-feira (15).

Como é o atendimento do Pará Pet?

Na ação, o programa realiza o cadastro dos animais e, após esse primeiro atendimento, os tutores aguardam para a realização dos demais procedimentos, ​​que envolvem exames pré-operatórios, anamnese, exames físicos e laboratoriais para, então, dependendo dos resultados, serem encaminhados à cirurgia.

Programa garante 30 mil castrações por ano

Ainda nesta quarta, foi assinado o Termo de Cooperação entre Fundação ParáPaz e Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) para a execução contínua do serviço à população, em todas as regiões do Pará, somando 30 mil castrações por ano, como ressaltou Igor Normando, secretário da Seac.

“É um programa que marca, historicamente, a proteção animal no nosso Estado e o maior programa de castração animal do Norte do Brasil. Estamos mostrando que animal é um ser vivo, que merece respeito, merece viver com dignidade e merece política pública, sim! Tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho, não só a Seac como outros órgãos do governo que queiram integrar essa luta em defesa dos animais”, enfatizou o gestor.

Segundo Alberto Teixeira, presidente da Fundação ParáPaz, o trabalho integrado é essencial para o sucesso do programa e ressaltou, ainda, sobre a importância da castração para a saúde pública. “Há várias vantagens na castração. Além da prevenção de zoonoses, ajuda no controle da superpopulação animal. Vamos trabalhar, juntamente com a Seac, para que muitas pessoas sejam beneficiadas com a execução do programa”, declarou.

Serviço

Na próxima quarta-feira (22), a partir das 9h, está previsto um novo mutirão de cadastro

