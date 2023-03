'Pará Pet': programa oferta castração gratuita para cães e gatos no bairro do Jurunas

Os atendimentos do programa “Pará Pet” — uma iniciativa da Fundação ParáPaz e da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) — que garante gratuitamente a castração de cães e gatos aos tutores em situação de vulnerabilidade socioeconômica foram retomados, como anunciado pelo ParáPaz na última quinta-feira (9). Na próxima quarta-feira (15), inicia-se o cadastro na UsiPaz Jurunas/Condor, a partir das 9h.

Os responsáveis precisam apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Número de Identificação Social (NIS) atualizado. Será efetuado o cadastro de um animal por CPF e as vagas são limitadas. Aos aptos, a cirurgia será executada na quinta (16) e sexta-feira (17), seguindo agendamento.

Requisitos

Para a realização de exames pré-operatórios, é necessária a presença do animal no ato da inscrição, que definirá se estão aptos ao procedimento. As recomendações para seguir com o procedimento é que o animal tenha entre 6 meses a 5 anos de idade; peso acima de 1 kg para os felinos e 1,6 kg para os caninos e apresente boa condição de saúde. Em caso de esterilização de fêmeas, elas não podem estar em período gestacional.

O serviço beneficia somente as pessoas que não têm condições de arcar com as despesas do serviço veterinário. Por isso, o ParáPaz detalhou que é imprescindível que a renda familiar seja de até três salários mínimos. O "Pará Pet" dispõe de três unidades móveis adaptadas e no total realizará 30 mil castrações anuais. O objetivo é ampliar os atendimentos para outros municípios, através de parcerias com as prefeituras municipais. O objetivo é atuar na redução de maus-tratos, violência e abandono contra animais, como também no controle de zoonoses. Assim, evita-se a proliferação de doenças e o crescimento desordenado, viabilizando assistência à população.

"A castração é um procedimento ligado diretamente à saúde pública na prevenção de zoonoses e a superpopulação animal. A retomada dos atendimentos do Pará Pet é o Governo do Estado garantindo uma demanda histórica de abrigos de proteção animal e de tutores que vivem em situação de vulnerabilidade e não conseguem arcar com os custos desse procedimento", comentou o secretário de articulação da cidadania, Igor Normando.

O presidente da Fundação ParáPaz, Alberto Teixeira, informou que todos os cadastros realizados anteriormente serão atendidos. “A equipe da ParáPaz está entrando em contato com os tutores e os direcionando às Usinas da Paz mais próximas ao seu endereço, facilitando o acesso ao serviço e vendo a melhor disponibilidade para efetuar o procedimento cirúrgico”.

Serviço

O cadastro inicia a partir das 9h da manhã de quarta-feira (15), na UsiPaz Jurunas/Condor, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, entre a avenida Bernardo Sayão e travessa Honório José dos Santos. Em frente à UPA do Jurunas.

