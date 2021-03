Acusado de matar colega durante partida de futebol em Cametá é preso em Minas Gerais

Dionelson Estumano Pompeu foi preso nesta quarta-feira, 12, no município de Vazante, em Minas Gerais, acusado de assassinar um colega durante uma partida de futebol no dia 15 de novembro de 2012. A vítima foi Marinaldo Portilho Rodrigues, morto no município de Cametá, no nordeste do Estado.

O cumprimento de mandado de prisão preventiva dele foi executado por meio das delegacias de Vila dos Cabanos e Abaetetuba, além da Polícia Civil de Minas Gerais.

De acordo com as investigações policiais, o acusado e a vítima estavam jogando uma partida de futebol, durante o dia, quando tiveram uma discussão. Na ocasião, Dionelson foi até a sua residência e voltou ao campo de futebol armado com um facão. O acusado, segundo relatos de testemunhas, golpeou a vítima pelas costas. Após esfaquear Marinaldo, o acusado fugiu.

Dionelson estava sendo procurado pelas autoridades policiais há quase 9 anos. Após colaboração entre as polícias dos municípios paraenses de Minas Gerais, o criminoso foi localizado há alguns meses.

Segundo investigações, Dionelson havia recomeçado outra vida em Minas Gerais, escondido, e teria montado uma barbearia. Ele também trabalhava na área de construção civil e foi preso numa obra que estava auxiliando. O acusado passará por audiência de custódia e posteriormente será recambiado para o Pará, onde ficará à disposição da Justiça.