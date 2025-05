Ações de combate e resgate de animais vítimas de maus-tratos avançam em Belém

Dois episódios de maus-tratos contra animais registrados na última semana, em Belém, geraram indignação e mobilizaram equipes de resgate. Um deles envolveu um filhote de cachorro de apenas três meses, arremessado por cima de um muro na passagem Mirandinha, no bairro da Sacramenta. O caso aconteceu na quinta-feira, 15. O animal, que apresentava sinais de desnutrição e sarna, foi encaminhado para atendimento no Hospital Veterinário Municipal, onde recebeu cuidados, alimentação e tratamento adequado.

Agora recuperado, o filhote, batizado de Mirandinha, será incluído na feira de adoção que ocorrerá no Parque Shopping, no dia 24 de maio, das 8h às 12h. Ele aguarda por um novo lar.

O outro caso foi registrado na sexta-feira, 17, na avenida Perimetral, em frente ao portão 2 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Dois cavalos foram encontrados abandonados, um deles com ferimentos profundos. O resgate contou com a atuação conjunta da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Polícia Ambiental e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Os animais foram encaminhados ao Projeto Carroceiro da UFRA, onde permanecem sob cuidados veterinários.

“A Prefeitura de Belém, quando acionada, atua imediatamente. Vamos coibir qualquer tipo de maus-tratos. Animais encontrados em situação de risco serão recolhidos e cuidados com dignidade”, afirmou a titular da Sepda, Eliana Uchôa.

Nos últimos meses, a capital tem avançado em medidas voltadas à proteção animal. Entre as ações estão a sanção da Lei nº 10.126, que assegura o fornecimento de água e alimento a animais em situação de rua, a reestruturação do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia e do CCZ, e o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal propondo a duplicação das multas por maus-tratos e a criação de um Batalhão Ambiental da Guarda Municipal.

Denúncias

As denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo WhatsApp da Sepda, no número (91) 98209-2918, pela Demapa, no (91) 3238-1225 (em horário comercial), ou de forma anônima pelo número 181.