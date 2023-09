Acidente envolvendo carreta e outros veículos interdita elevado Daniel Berg, em Belém

Um acidente envolvendo uma carreta e ao menos outros 10 veículos no elevado Daniel Berg, na Avenida Júlio César, em Belém, foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20). Segundo as primeiras informações, tudo ocorreu por volta das 8h da manhã, quando o veículo de grande porte teria perdido o freio e acabou colidindo com os outros veículos menores. Equipes da Semob foram até o local e realizaram a interdição da via. Por volta de 9 horas a avenida já havia sido desobstruída. Não houve vítimas, somente dados materiais.

VEJA MAIS

A equipe da Redação Integrada de O Liberal apura os detalhes do caso.