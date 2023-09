​Colisão entre caçamba e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-316

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caçamba e um caminhão deixou uma pessoa morta e mais quatro feridas, na tarde da última quarta-feira (6), por volta das 14h, no KM-21 da BR-316, entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, nordeste paraense. Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal e não há informações sobre o estado de saúde deles. A dinâmica da colisão também é desconhecida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não forneceu detalhes sobre as vítimas feridas. Portanto, não há confirmação se todas elas eram ocupantes dos veículos envolvidos no acidente ou se eram pessoas que apenas passavam pelo local no momento do acidente.

Testemunhas relataram que o choque entre os veículos foi frontal. Ainda de acordo com pessoas que passavam pelo local, a ca​çamba estava carregada de areia e o caminhão transportava madeira serrada.

Por causa do acidente, o trânsito ficou engarrafado nos dois sentidos da rodovia federal. Pouco antes das 18h, a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista já estava liberada.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar informações sobre a investigação e aguarda retorno.