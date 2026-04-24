Ação leva serviços gratuitos para famílias atípicas no Parque da Cidade, em Belém

Uma ação especial vai levar uma ampla rede de serviços gratuitos para famílias atípicas neste sábado (25), dentro da programação do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e à promoção da inclusão. A ação será realizada a partir das 10h, no Parque da Cidade, no bairro do Souza, em Belém.

A iniciativa reúne atendimentos nas áreas de saúde, cidadania e orientação jurídica, com foco no acolhimento de pessoas com autismo e seus familiares. No âmbito dos atendimentos em Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) junto com a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), vai disponibilizar vários serviços específicos como orientações, emissão e entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), avaliação sensorial auditiva e do desenvolvimento infantil, triagem para sinais de autismo, encaminhamento para benefícios assistenciais, além de atividades esportivas, acolhimento, e entrega de materiais educativos.

Outro destaque é a participação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA), que fará a entrega de carteiras de habilitação para mães atípicas previamente cadastradas por meio do programa CNH Pai d’égua.

Além dos atendimentos voltados ao TEA, a ação contará com uma estrutura ampliada de serviços para a população em geral, incluindo consultas médicas, exames, vacinação, testes rápidos para detecção de doenças, exames oftalmológicos com confecção de óculos, emissão de documentos, orientação jurídica, serviços de estética, orientações sobre programas sociais e até atendimentos de saúde para animais domésticos.

Para as mulheres, haverá oferta de exames especializados na Carreta da Mulher, com consultas em ginecologia e mastologia, além de mamografia e ultrassonografia. Também estarão disponíveis exames de tomografia em diversas regiões do corpo, como crânio, face, colunas, articulações, abdômen e membros.

Já o público masculino terá acesso a consultas em clínica geral, cardiologia e urologia, além de exames como eletrocardiograma e ultrassonografias de próstata, rins, vias urinárias e abdômen total.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Abril Azul busca ampliar o conhecimento sobre o autismo e incentivar práticas mais inclusivas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas são autistas em todo o mundo.