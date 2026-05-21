Ação 'Fibra Vai à Praça' oferece serviços gratuitos neste domingo na praça da República

O projeto “Fibra Vai à Praça” levará, neste domingo (24), à praça da República, no bairro da Campina, serviços gratuitos e atividades educativas nas áreas de saúde, cidadania, educação e bem-estar. A iniciativa, promovida pelo Centro Universitário Fibra, iniciará às 8h e seguirá até às 12h.

A programação vai reunir acadêmicos e professores de diversos cursos em ações de atendimento e conscientização para quem circula pela praça e arredores. Entre as atividades previstas estão orientação jurídica, atendimento nutricional, testes rápidos, práticas integrativas e educação financeira, além de ações voltadas à saúde mental e orientações veterinárias.

O público também terá acesso a serviços de enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia, farmácia e serviço social, além de atividades para crianças. A iniciativa inclui ainda uma programação cultural organizada pelos cursos de Letras e História, com visita guiada ao Theatro da Paz.

SERVIÇO

Fibra Vai à Praça

Data: 24 de maio de 2025 (sábado)

Local: Praça da República, bairro da Campina

Horário: a partir das 8h