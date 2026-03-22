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Ação do ‘Dia D da Saúde da Mulher’ oferta exames e inserção gratuita de contraceptivos em Belém

A ação ocorreu no sábado (21), na Unidade de Referência Especializada da Mulher (URE Mulher)

O Liberal
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Ação do ‘Dia D da Saúde da Mulher’ oferta exames e inserção gratuita de contraceptivos em Belém. (Foto: Agencia Belém)

O “Dia D da Saúde da Mulher”, realizado no sábado (21), em Belém, ampliou o acesso da população feminina a serviços gratuitos de saúde, com a oferta de exames e métodos contraceptivos de longa duração. A ação ocorreu na Unidade de Referência Especializada da Mulher (URE Mulher) e integrou uma mobilização nacional voltada ao cuidado e à prevenção.

Durante o mutirão, foram disponibilizados atendimentos como mamografia, exame preventivo (PCCU) e ultrassom transvaginal, além da inserção gratuita de 100 unidades do contraceptivo Implanon. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso a diagnósticos precoces e ao planejamento reprodutivo, especialmente entre mulheres em situação de maior vulnerabilidade.

A programação também marcou o início da oferta do Implanon na rede pública de saúde da capital. Considerado um método contraceptivo de alta eficácia e longa duração, com duração de até três anos, o dispositivo passou a ser disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município. A estimativa inicial é de que cerca de quatro mil mulheres sejam beneficiadas com o método neste primeiro momento.

A procura pelos serviços começou ainda nas primeiras horas do dia e seguiu intensa ao longo da programação. Usuárias destacaram a importância da iniciativa para o acesso a exames e métodos que, muitas vezes, têm custo elevado na rede privada.

A orientação é de que mulheres que não conseguiram atendimento durante o mutirão procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) a partir desta segunda-feira (23), para solicitar encaminhamento aos serviços. Para isso, é necessário apresentar documento de identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência em Belém.

Inicialmente, terão prioridade ao Implanon os grupos prioritários:

mulheres em situação de vulnerabilidade social;

adolescentes de 14 a 19 anos;

mulheres que vivem com HIV;

mulheres privadas de liberdade;

mulheres que tiveram pré-natal de alto risco;

mulheres com transtornos ou condições relacionadas à saúde mental.

Sobre o Implanon

Em Belém, existem quatro unidades de referência em planejamento reprodutivo: URE Mulher, UBS Marambaia, UBS Providência e UBS Combu, onde o Implanon estará disponível.

As mulheres que não conseguiram atendimento durante o “Dia D de Saúde da Mulher” poderão procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) a partir da próxima segunda-feira, 23, para solicitar encaminhamento. É necessário apresentar RG, Cartão do SUS e comprovante de residência em Belém.

Benefícios do Implanon:

Alta eficácia contraceptiva: um dos métodos mais eficazes na prevenção da gravidez;

Longa duração: atua por até três anos;

Praticidade: não exige uso diário ou mensal;

Método reversível: a fertilidade retorna após a retirada;

Substituição imediata: pode ser trocado ao final do período;

Mais autonomia: reduz falhas comuns em métodos de uso contínuo;

Classificação LARC: contraceptivo reversível de longa duração.

Contraindicações:

sangramento vaginal não diagnosticado;

doença hepática grave ativa ou recente;

histórico ou presença de tumor hepático;

distúrbio tromboembólico venoso ativo;

hipersensibilidade à substância ativa ou a componentes do medicamento.

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