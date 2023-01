Ação Belém Cidadã atende 1.500 pessoas com serviços públicos em Icoaraci

“Aqui em Icoaraci, existem muitas pessoas carentes e necessitadas desses serviços. Essa ação chegou em boa hora para resolver os problemas de quem não tem como pagar”, disse a diarista Rosália Braga, que tirou a segunda via do RG na Ação Belém Cidadã, realizada neste sábado (28) pela prefeitura de Belém, em Icoaraci. O evento, na Escola Liceu das Artes, reuniu serviços de saúde, emissão de RG e Carteira de Trabalho, cadastramento no CadUnico, emissão da carteira Passe Fácil Sênior, de Estudante e de PCD, entre dezenas de outros serviços, todos gratuitos, que mobilizaram todas as secretarias municipais. Cerca de 1.500 atendimentos estão previstos na programação, que vai até as 14h..

Esta é a terceira edição da Ação Belém Cidadã, que já percorreu vários de Belém e está prevista para acontecer, ainda este ano, em vários outros bairros, principalmente os mais carentes. “É uma ação importante, pois são serviços essenciais que chegam às pessoas mais carentes”, diz a dona de casa e moradora de Icoaraci Margarida de Oliveira. Ela buscou a ação para negociar dívidas com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou a ação e destacou que um dos focos é a consciência da população em relação aos próprios direitos: “Nós queremos um povo consciente, organizado e mobilizado, lutando para acessar e melhorar os serviços que prestamos”, disse o prefeito. A programação também levou a Icoaraci a banda da Guarda Municipal de Belém. Professores de dança garantiram a animação das centenas de pessoas presentes.