‘Belém Cidadã’: Icoaraci conta com ação social neste sábado (28); veja os serviços oferecidos

Moradores de Icoaraci, distrito de Belém, recebem, neste sábado (28), a ação “Belém Cidadã”, onde serão ofertados serviços como emissão de documentos, além de orientações sobre programas municipais. A programação será das 8h às 14h, na Escola Liceu de Artes, localizada na travessa Andradas, bairro da Ponta Grossa. Entre os serviços a serem disponibilizados estão serviços de saúde, emissão de passe fácil sênior, carteira de trabalho e RG. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Belém.

A população também poderá contar com orientação jurídica, oficina sobre boas práticas de resíduos sólidos, além da disponibilização de pontos de coleta de materiais reciclados. No âmbito financeiro, será realizado: a emissão de guia de parcelamentos no exercício 2023; negociação e parcelamento de dívidas anteriores ao ano de 2023; solicitação de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); guias de Imposto Sobre Serviço (ISS); guias de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL); orientações sobre a utilização do processo eletrônico; e orientações sobre emissão de certidão negativa.

Para os pets, haverá vacinação antirrábica e agendamento para castração. Durante a ação também será realizado um momento para atividades físicas, como aulas de dança e ginástica. Os presentes poderão prestigiar a apresentação da Banda da Guarda Municipal. A Ação Belém Cidadã já foi realizada em diversos bairros de Belém, como Marambaia e Pedreira, e também no Ver-o-Peso.

Serviço

Belém Cidadã

Data: 28/01 (sábado)

Horário: das 8h às 14h

Local: Escola Liceu de Artes, na travessa Andradas, bairro da Ponta Grossa, em Icoaraci

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)