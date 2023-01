Solar da Beira realiza emissão de documentos e orientação jurídica nesta quinta-feira (12)

A programação do aniversário de 407 anos de Belém, comemorado nesta quinta-feira (12), também conta com uma ação de cidadania realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará. O Solar da Beira, localizado no Complexo Turístico do Ver-O-Peso, oferece os serviços gratuitos de orientação jurídica e emissão de documentos, incluindo RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, 2ª via de certidão de nascimento e óbito. Os atendimentos encerram às 12h.

VEJA MAIS

A ação do programa “Balcão de Direitos” é destinada a pessoas maiores de 12 anos. Até 16 anos, o interessado deve estar acompanhado do responsável. Para ser beneficiado, é preciso levar a certidão de nascimento original, comprovante de residência e demais documentos.

De acordo com coordenador do “Balcão de Direitos”, Jucemir Siqueira, a iniciativa busca celebrar Belém através da promoção de cidadania aos mais vulneráveis. “É de grande importância a realização dessa ação, pois a população belenense vulnerável será presenteada com uma série de serviços essenciais e de qualidade”, destacou.

Serviço

Ação cidadã em comemoração ao aniversário de Belém

Data: 12 de janeiro

Hora: 08h às 12h

Local: Solar da Beira, localizado no Complexo Ver-o-Peso - Campina