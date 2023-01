Aniversário de Belém conta com extensa programação até o final do mês

Uma extensa programação que acontece desde o último dia 6, comemora o aniversário de 407 anos de fundação de Belém, celebrado nesta quinta-feira (12). Para marcar a data, a Prefeitura Municipal promove extensa e especial programação com ações nas áreas do saneamento, urbanismo, cidadania, arte, cultura, educação, saúde e outras, envolvendo diversos órgãos.

As comemorações tiveram início no último dia 6 com um mutirão de limpeza urbana, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A ação contou com mais de 200 trabalhadores, simultaneamente, realizando vários serviços.

Entre as ações, limpeza, raspagem, capinação e roçagem de vias; limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem; recuperação asfáltica; visitas porta a porta para conscientização sobre o descarte correto do lixo domiciliar. A concentração para início do mutirão ocorre às 9h30, na esquina da rua Augusto Corrêa com rua Três de Outubro, no bairro do Guamá.

Para esta quinta-feira (12), a prefeitura idealizou uma programação que começa logo cedo, às 7h, com uma Missa em Ação de Graças, na Catedral da Sé, na Cidade Velha e um culto da Assembleia de Deus, na Praça do Relógio.

Confira parte da Programação de Aniversário de Belém - 407 Anos

Até 20/01 – de terça a sexta

- Oficinas

No Palacete Bolonha, Biblioteca Avertano Rocha e Teatro Nazareno Tourinho

Órgão: Fumbel

12/01 - Aniversário de Belém

7h - Missa em Ação de Graças pelos 407 anos de Belém, na Catedral da Sé, Cidade Velha

8h - Abraço e Culto pelo Aniversário de Belém - Assembleia de Deus, na Praça do Relógio

Todas secretarias

9h às 10h – Entrega de equipamentos para batedores de açaí e certificação técnica de manipulação de alimentos e Bolo para Belém, às 9h30 – No estacionamento do Ver-o-Peso

- Bolo de Aniversário, com 10 metros de comprimento e recheio de cupuaçu

- Desfile de moda dos parceiros Estácio e Coostafe: “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”

9h às 14h – Troca de resíduos por desconto na conta de energia elétrica e troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led – Tenda da Sustentabilidade

10h às 12h – Oficina sobre compostagem e coleta seletiva domiciliar – Tenda da Sustentabilidade - Distribuição de mudas paisagísticas

11h - Inauguração da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais União e Timbó, no canal Tucunduba, esquina com a travessa Lauro Martins

15h - Entrega das obras de revitalização da UEI Terra Fiirme

17h - Inauguração da Usina da Paz, no Guamá; entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém, na Av. bernardo Sayão, 4.783, no Guamá.

19h - Cerimônia de entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja da Santo Alexandre, Cidade Velha

13/01 - sexta-feira

9h às 16h – Campanha descarte correto de resíduos eletrônicos (coleta de lixo eletrônico) – Tenda da Sustentabilidade

10h - Entrega do Canal de Descarga da Caripunas – Na Av. Bernardo Sayão com a rua dos Caripunas, no Jurunas

- Entrega da Praça Flávio Pena Sena, em homenagem ao guarda municipal falecido em 25/12/2022

10h às 12h – Tenda da Sustentabilidade – Minicurso Produção de Sabão a partir do óleo de cozinha

10h às 12h: Palestra "Medidas de Saneamento Ambiental voltadas à Higiene e Manipulação Correta dos Alimentos" – Solar da Beira (2º Piso)

- Exposição do Painel sobre a separação correta dos resíduos sólidos

14h – Oficina de Boas Práticas de Manejo de Caroços de Açaí – Palestrante: José Onni Amorim da Silva (JCABiomassa) – Solar da Beira

18h - Entrega de títulos do Programa Terra da Gente, na Escola de Samba da Matinha, Trav. Castelo Branco, 120, esquina com Antônio Barreto, em Fátima.

19h - Show Musical (Carimbó e Fruto Sensual)

14/01 - sábado

10h - Entrega da Praça PET Anúncio da construção de 3 Praças Pets e assinatura de Ordem de Servciço (OS), na Trav. Antônio arreto com Av. Visconde de Souza Franco, no Reduto

19h - Programação Cultural do Aniversário de Belém Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro

15/01 – domingo

7h - Corrida Belém – 15 anos de criação da Sejel e 15 anos de criação da Sejel, no Portal da Amazônia

A partir das 9h - Festival do Reggae, na Praça Waldemar Henrique

16/01 – segunda-feira

14h – Oficina de Manejo de Resíduos de Ossos Bovino – Palestrantes: Franciano Vieira, Bruno Rodrigues e Ellen Souza (Farinorte) – Solar da Beira

17/01 – terça-feira

9h às 18h – Ação de educação ambiental para o combate à poluição sonora no Ver-o-Peso – Feira do Ver-o-Peso

14h – Oficina de Manejo de Resíduos de Peixe – Palestrante: Rafael de Sousa Gomes (Repar) – Solar da Beira

18/01 – quarta-feira

14h – Oficina de Manejo de Resíduos de Óleo – Palestrante: Rogério Oliveira Pinho (Norte Óleo) – Solar da Beira

19/01 – quinta-feira

10h às 12h – Palestra “Educação Sanitária e Ambiental na perspectiva da Regulação: Coleta seletiva, descarte correto dos resíduos sólidos e consumo consciente da água e uso da composteira doméstica" – Tenda da Sustentabilidade

15h às 17h – Oficina de produção de composteira doméstica – Tenda da Sustentabilidade

20/01 – sexta-feira

9h às 12h – Instalação de composteira comunitária no Ver-o-Peso – Setor de hortifrutigranjeiro do Ver-o-Peso

14h – Palestra Manejo de resíduos sólidos, impactos e riscos biológicos de materiais orgânicos despejados no Ver-o-Peso – Palestrantes: Henrique Gouveia, Jairo Neves, Michele Paranhos e Glaubson Sousa (GTEA) – Bolonha

14h – Palestra Manejo de resíduos sólidos, impactos e riscos biológicos de materiais orgânicos despejados no Ver-o-Peso – Palestrantes: Henrique Gouveia, Jairo Neves, Michele Paranhos e Glaubson Sousa (GTEA) – Bolonha

24/01 – terça-feira

14h – Palestra Manejo de resíduos sólidos, impactos e riscos biológicos de materiais orgânicos despejados no Ver-o-Peso – Palestrantes: Henrique Gouveia, Jairo Neves, Michele Paranhos e Glaubson Sousa (GTEA) – Mercado Bolonha

27/01 – sexta-feira

14h – Palestra Manejo de resíduos sólidos, impactos e riscos biológicos de materiais orgânicos despejados no Ver-o-Peso – Palestrantes: Henrique Gouveia, Jairo Neves, Michele Paranhos e Glaubson Sousa (GTEA) – Mercado Bolonha

Até 30/01

8h30 – Abordagem Socioambiental de Quiosques e Barracas no Ver-o-Peso – Complexo do Ver-o-Pes