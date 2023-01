Aniversário de Belém: Bosque Rodrigues Alves tem entrada gratuita nesta quinta; confira o horário

Moradores da Cidade das Mangueiras poderão comemorar os 407 anos de Belém com um passeio gratuito no Bosque Rodrigues Alves. Em comemoração à data, não estão sendo cobrados os ingressos para entrar no Jardim Botânico, que fica na Almirante Barroso, entre as travessas Lomas Valentinas e Perebebuí.

A Secretaria Municipal de Belém (Semma) informa que a entrada gratuita ficará disponível ao longo do horário de funcionamento, que é de 8h às 14h.

Confira outras programações do aniversário de Belém nesta quinta-feira:

Entre 9h e 10h – Bolo de aniversário no Ver-o-Peso e desfile de moda dos parceiros Estácio e Coostafe: “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”

Das 9h às 14h – Troca de resíduos por desconto na conta de energia elétrica e troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led – Tenda da Sustentabilidade

Das 10h às 12h – Oficina sobre compostagem e coleta seletiva domiciliar – Tenda da Sustentabilidade - Distribuição de mudas paisagísticas

11h - Inauguração da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais União e Timbó, no canal Tucunduba, esquina com a travessa Lauro Martins.

15h – Entrega das obras de revitalização da UEI Terra Fiirme

17h – Inauguração da Usina da Paz, no Guamá; entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém, na Av. bernardo Sayão, 4.783, no Guamá.

19h – Cerimônia de entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja da Santo Alexandre, Cidade Velha.