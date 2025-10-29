Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Academia Evangélica de Letras do Pará realiza evento em alusão ao Dia da Reforma Protestante

Evento ocorrerá no Theatro Margarida Schivasappa, nesta quinta-feira (30), a partir das 19h

O Liberal
fonte

A diretoria da Aelpa realizará evento em alusão ao Dia da Reforma Protestante nesta quinta-feira (30). (Foto: Arquivo pessoal)

A Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA) reúne 72 teólogos, escritores e líderes das principais instituições religiosas evangélicas do Estado do Pará, realizará um evento em alusão ao Dia da Reforma Protestante, no Theatro Margarida Schivasappa, nesta quinta-feira (30), a partir das 19h.

A Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA) fundada em julho de 2023 é formada por 72 acadêmicos, reunindo os principais líderes das organizações religiosas evangélicas do Estado do Pará. Atualmente, a entidade está sob a presidência do professor Jorge Paulino Duarte Araújo, doutor em critica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Dentre os membros estão os pastores Samuel Câmara, Phillipe Câmara, Océlio Nauar, Josué Bentgson, Josuberti Costa, Fernando Viana e Raildes Nascimento. Os politicos como o senador Zequinha Marinho, o deputado federal Raimundo Santos, o deputado estadual Martinho Carmona e o vereador Ronisteu Araújo integram a Academia.

Magistrados reconhecidos no Estado do Pará estão na AELPA como a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), a desembargadora Sulamir Monassa, o desembargador do TRT-8 Itamar Fernandes, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) Nazaré Saavedra e o juiz do TRT-8 Ney Maranhão. Há também vários intelectuais evangélicos de diferentes áreas do conhecimento das ciências humanas, ciências biológicas, engenharias, linguística, filosofia e teologia.

A AELPA tem caráter cultural e constitui-se como entidade de cunha literário, linguístico, científico, artistico, teológico e filosófico, destinando-se, em essência, ao fomento da cultura bíblico-evangélica, no âmbito da sociedade paraense.

Evento: Dia da Reforma Protestante

Organização: Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA).   

Local: Teatro Margarida Schivasappa.

Data e Hora: 30 de outubro, quinta-feira, às 19h.

Sede da AELPA: Av. José Bonifacio, 355-JAPI, São Brás, CEP 66.063-075, Belém-PA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

religião

belém

dia da reforma protestante

evangélicos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

DIA DE FINADOS

'Menina da mala': relembre o caso de uma das santas populares de Belém

No Dia de Finados, muitas pessoas visitam o túmulo de Diene Ellen, no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, por solidariedade e até por fé

28.10.25 15h42

BELÉM

Recírio e Dia do Servidor Público: veja o que abre e fecha em Belém nesses feriados

Veja como será o funcionamento de órgãos públicos, bancos, comércio e shoppings durante os feriados.

23.10.25 13h47

BELÉM

Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

Desde o dia 18 deste mês, a população poderia ir até o cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, visitar o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico"

27.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda