Academia Evangélica de Letras do Pará realiza evento em alusão ao Dia da Reforma Protestante
Evento ocorrerá no Theatro Margarida Schivasappa, nesta quinta-feira (30), a partir das 19h
A Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA) reúne 72 teólogos, escritores e líderes das principais instituições religiosas evangélicas do Estado do Pará, realizará um evento em alusão ao Dia da Reforma Protestante, no Theatro Margarida Schivasappa, nesta quinta-feira (30), a partir das 19h.
A Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA) fundada em julho de 2023 é formada por 72 acadêmicos, reunindo os principais líderes das organizações religiosas evangélicas do Estado do Pará. Atualmente, a entidade está sob a presidência do professor Jorge Paulino Duarte Araújo, doutor em critica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Dentre os membros estão os pastores Samuel Câmara, Phillipe Câmara, Océlio Nauar, Josué Bentgson, Josuberti Costa, Fernando Viana e Raildes Nascimento. Os politicos como o senador Zequinha Marinho, o deputado federal Raimundo Santos, o deputado estadual Martinho Carmona e o vereador Ronisteu Araújo integram a Academia.
Magistrados reconhecidos no Estado do Pará estão na AELPA como a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), a desembargadora Sulamir Monassa, o desembargador do TRT-8 Itamar Fernandes, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) Nazaré Saavedra e o juiz do TRT-8 Ney Maranhão. Há também vários intelectuais evangélicos de diferentes áreas do conhecimento das ciências humanas, ciências biológicas, engenharias, linguística, filosofia e teologia.
A AELPA tem caráter cultural e constitui-se como entidade de cunha literário, linguístico, científico, artistico, teológico e filosófico, destinando-se, em essência, ao fomento da cultura bíblico-evangélica, no âmbito da sociedade paraense.
Evento: Dia da Reforma Protestante
Organização: Academia Evangélica de Letras do Pará (AELPA).
Local: Teatro Margarida Schivasappa.
Data e Hora: 30 de outubro, quinta-feira, às 19h.
Sede da AELPA: Av. José Bonifacio, 355-JAPI, São Brás, CEP 66.063-075, Belém-PA.
