Abandono de cachorro mobiliza moradores da avenida Brás de Aguiar, em Belém

O abandono de um cachorro de grande porte mobilizou moradores e trabalhadores da avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, na tarde desta segunda-feira (27). O cachorro dócil, que parecia ser da raça dogue alemão, estava muito debilitado, praticamente sem forças para ficar em pé. Após mais de quatro horas sem resposta do poder público municipal e estadual, mesmo com várias tentativas de denúncias aos órgãos competentes, a população se reuniu para levar o animal para uma clínica particular.

A moradora de um prédio da Brás de Aguiar, Ester Matos, avaliou a situação como uma demonstração do descaso e da pouca assistência do poder público. "A situação é um pouco de descaso e pouca assistência, porque a prefeitura montou esses hospitais públicos para os animais, mas não é suficiente. Deveria haver uma campanha de conscientização, mas é muito grande o abandono e os maus-tratos. Todo mundo para quem perguntamos tem muitos bichos em casa", afirmou.

A moradora era uma das pessoas que tentava ajudar o animal ligando para instituições e órgãos, na busca de ajuda, mas recebeu pouco retorno. "Estamos desde o meio-dia aqui e ninguém compareceu, ou seja, apoio do Estado ainda não tivemos e precisamos disso", falou. Ester cobrou atuação do poder público para ampliar a castração dos animais abandonados. "E realmente, a lei valer para abandono, por exemplo, para quem abandonou o animal. A polícia poderia ajudar a gente a achar a placa de quem abandonou esse animal. Tudo isso é dificuldade", complementou.

A autônoma Ester Matos demonstrou da falta de apoio do poder público para ajudar o animal abandonado na avenida Brás de Aguiar. (Cristino Martins / O Liberal)

A reportagem apurou que o cachorro perambulava pelo campus Guamá, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Uma foto do cachorro havia sido divulgada pela Projeto Peludinhos, da UFPA, na busca de adoção e amparo para o animal, que já estava apresentando sinais de debilitação. Como está doente, impossibilitando que andasse os quase cinco quilômetros de distância entre a UFPA e a avenida Brás de Aguiar, a suspeita é que alguém pode ter pego o animal na universidade e abandonado na rua.

Dois trabalhadores de entrega de comida se destacaram entre as pessoas que mais buscavam ajudar o cachorro abandonado. Juan Silva, de 19 anos, é entregador por aplicativo e parou de trabalhar para ajudar na situação. Ele conseguiu uma coleira improvisada no animal e colocar uma focinheira emprestada no animal.

"Quando passei já tinha um grupo de pessoas ajudando. Foi aqui que eu entrei em contato com a minha namorada, porque ela estava em grupo de adoção, para ver se a gente conseguia alguém para ajudar. Fomos entrando em contato com Bombeiros, Guarda Municipal, alguns centros de ajuda animal, e nenhum respondeu", contou. Juan conta que várias pessoas tentaram denunciar o abandono para vários órgãos municipais e estaduais e não obtiveram sucesso.

O entregador por aplicativo Juan Silva, de 19 anos, parou o que estava fazendo para ajudar o cachorro doente abandonado na rua. (Cristino Martins / O Liberal)

O outro entregador Pedro Henrique da Costa, mora próximo da localidade, se prontificou a adotar o cachorro. Ele que trabalha num restaurante localizado na Brás de Aguiar, suspeita que um carro branco grande, no estilo SUV, tenha abandonado o animal no meio da rua. "Eu parei no canto da Rui Barbosa, e eu vi um carro grande, um pouquinho maior que um Jeep para ali no canto e não deu cinco minutos, ele avançou o sinal e o cachorro apareceu. Revirou o lixo lá e veio deitar aqui na frente do curso", relatou.

"Esse é o mesmo cachorro que do projeto da UFPA. E convenhamos da UFPA para cá é uma longa jornada. Ele não teria vindo da UFPA para cá do nada. Alguém deve ter trago", imagima. Ao final da tarde, sem a presença de nenhum representante de qualquer órgão público, os moradores fizeram uma coleta, carregaram o animal para um veículo emprestado e foram juntos para uma clínica particular. O entregador Pedro Henrique se prontificou em adotar o cachorro.

A Prefeitura de Belém informou por nota, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal ( Sepda), que "assim que tomou conhecimento do caso, se dirigiu ao local do abandono do cão, para tomar as devidas providências de cuidado e encaminhamento. Ainda no caminho, foi informada que o animal já foi resgatado por uma cuidadora e encaminhado a uma clínica veterinária".

A reportagem solicitou resposta também para a Polícia Civil, responsável por acolher denúncias de maus-tratos aos animais, e aguarda posicionamento.

CRIME - Abandonar animais é crime federal no Brasil, enquadrado como maus-tratos pela Lei 9.605/1998 e agravado pela Lei 14.064/2020 (Lei Sansão). A pena para abandono de cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda. Caso o abandono resulte na morte do animal, a pena aumenta.