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Abandono de cachorro mobiliza moradores da avenida Brás de Aguiar, em Belém

Após várias horas sem auxílio do poder público, população desistiu de esperar

Vito Gemaque
fonte

Cachorro de grande porte abandonado na avenida Brás de Aguiar mobilizou a população para ajudar o animal nesta segunda-feira (27). (Cristino Martins / O Liberal)

O abandono de um cachorro de grande porte mobilizou moradores e trabalhadores da avenida Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém, na tarde desta segunda-feira (27). O cachorro dócil, que parecia ser da raça dogue alemão, estava muito debilitado, praticamente sem forças para ficar em pé. Após mais de quatro horas sem resposta do poder público municipal e estadual, mesmo com várias tentativas de denúncias aos órgãos competentes, a população se reuniu para levar o animal para uma clínica particular. 

A moradora de um prédio da Brás de Aguiar, Ester Matos, avaliou a situação como uma demonstração do descaso e da pouca assistência do poder público. "A situação é um pouco de descaso e pouca assistência, porque a prefeitura montou esses hospitais públicos para os animais, mas não é suficiente. Deveria haver uma campanha de conscientização, mas é muito grande o abandono e os maus-tratos. Todo mundo para quem perguntamos tem muitos bichos em casa", afirmou.

A moradora era uma das pessoas que tentava ajudar o animal ligando para instituições e órgãos, na busca de ajuda, mas recebeu pouco retorno. "Estamos desde o meio-dia aqui e ninguém compareceu, ou seja, apoio do Estado ainda não tivemos e precisamos disso", falou. Ester cobrou atuação do poder público para ampliar a castração dos animais abandonados. "E realmente, a lei valer para abandono, por exemplo, para quem abandonou o animal. A polícia poderia ajudar a gente a achar a placa de quem abandonou esse animal. Tudo isso é dificuldade", complementou.

image A autônoma Ester Matos demonstrou da falta de apoio do poder público para ajudar o animal abandonado na avenida Brás de Aguiar. (Cristino Martins / O Liberal)

A reportagem apurou que o cachorro perambulava pelo campus Guamá, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Uma foto do cachorro havia sido divulgada pela Projeto Peludinhos, da UFPA, na busca de adoção e amparo para o animal, que já estava apresentando sinais de debilitação. Como está doente, impossibilitando que andasse os quase cinco quilômetros de distância entre a UFPA e a avenida Brás de Aguiar, a suspeita é que alguém pode ter pego o animal na universidade e abandonado na rua.

Dois trabalhadores de entrega de comida se destacaram entre as pessoas que mais buscavam ajudar o cachorro abandonado. Juan Silva, de 19 anos, é entregador por aplicativo e parou de trabalhar para ajudar na situação. Ele conseguiu uma coleira improvisada no animal e colocar uma focinheira emprestada no animal.

"Quando passei já tinha um grupo de pessoas ajudando. Foi aqui que eu entrei em contato com a minha namorada, porque ela estava em grupo de adoção, para ver se a gente conseguia alguém para ajudar. Fomos entrando em contato com Bombeiros, Guarda Municipal, alguns centros de ajuda animal, e nenhum respondeu", contou. Juan conta que várias pessoas tentaram denunciar o abandono para vários órgãos municipais e estaduais e não obtiveram sucesso.

image O entregador por aplicativo Juan Silva, de 19 anos, parou o que estava fazendo para ajudar o cachorro doente abandonado na rua. (Cristino Martins / O Liberal)

O outro entregador Pedro Henrique da Costa, mora próximo da localidade, se prontificou a adotar o cachorro. Ele que trabalha num restaurante localizado na Brás de Aguiar, suspeita que um carro branco grande, no estilo SUV, tenha abandonado o animal no meio da rua. "Eu parei no canto da Rui Barbosa, e eu vi um carro grande, um pouquinho maior que um Jeep para ali no canto e não deu cinco minutos, ele avançou o sinal e o cachorro apareceu. Revirou o lixo lá e veio deitar aqui na frente do curso", relatou.

"Esse é o mesmo cachorro que do projeto da UFPA. E convenhamos da UFPA para cá é uma longa jornada. Ele não teria vindo da UFPA para cá do nada. Alguém deve ter trago", imagima. Ao final da tarde, sem a presença de nenhum representante de qualquer órgão público, os moradores fizeram uma coleta, carregaram o animal para um veículo emprestado e foram juntos para uma clínica particular. O entregador Pedro Henrique se prontificou em adotar o cachorro.

A Prefeitura de Belém informou por nota, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal ( Sepda), que "assim que tomou conhecimento do caso, se dirigiu ao local do abandono do cão, para tomar as devidas providências de cuidado e encaminhamento. Ainda no caminho, foi informada que o animal já foi resgatado por uma cuidadora e encaminhado a uma clínica veterinária".

A reportagem solicitou resposta também para a Polícia Civil, responsável por acolher denúncias de maus-tratos aos animais, e aguarda posicionamento.

CRIME - Abandonar animais é crime federal no Brasil, enquadrado como maus-tratos pela Lei 9.605/1998 e agravado pela Lei 14.064/2020 (Lei Sansão). A pena para abandono de cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda. Caso o abandono resulte na morte do animal, a pena aumenta.

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