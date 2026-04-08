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378 anos do Exército: CMN realiza programação gratuita e aberta ao público a partir de sábado (11)

A ação desenvolvida pelo Comando Militar do Norte (CMN) conta com exposições e atividades culturais

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A data faz referência à primeira Batalha dos Guararapes, o marco simbólico da origem do Exército Brasileiro. (Foto: Divulgação | CMN)

No próximo dia 19 de abril, o Exército Brasileiro completa 378 anos. Para comemorar a data, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza, no período de 11 a 23 de abril, uma programação especial, com exposições, atividades culturais com música, corrida de revezamento, formatura e doação de sangue. A data faz referência à primeira Batalha dos Guararapes, o marco simbólico da origem do Exército Brasileiro.

Neste sábado (11) e domingo (12), o CMN, em parceria com o Shopping Grão-Pará, realiza uma Exposição de Material de Emprego Militar. No local, a Banda de Música do CMN e a Banda de Música do Colégio Militar de Belém vão se apresentar em estilo “flash mob”, nos dois dias, a partir das 17h. O repertório inclui músicas regionais paraenses e clássicos.

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A exposição é uma oportunidade para conhecer de perto diversos equipamentos e armamentos de uso restrito do Exército Brasileiro, além de helicópteros, blindados e viaturas operacionais utilizadas em missões na Amazônia Oriental. O evento contará ainda com materiais de guerra eletrônica, aviação e uma atividade voltada para as crianças, com uma pista de progressão e a utilização de óculos de visão noturna.

Também no sábado (11), outro evento alusivo ao aniversário da Força será a 2ª Corrida do Facho, disputa de revezamento com equipes de militares e civis, nas categorias masculina e feminina. Ao cumprir o percurso de quase 800 metros, o atleta passa o bastão para o próximo integrante da equipe. O grupo que finalizar a prova no menor tempo vence.

A corrida será realizada a partir das 15h, no Quartel-General Integrado (QGI), localizado na Rua João Diogo, no bairro Campina, em Belém. A atividade será realizada em parceria com a Chip Belém, empresa que organiza eventos esportivos na capital. As equipes vencedoras serão premiadas com troféus e medalhas.

O CMN também realiza, na quinta-feira (16), a Formatura do Dia do Exército, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), com mais de 600 militares que vão desfilar, a partir das 19h30. A cerimônia também inclui a entrega de condecorações, com medalhas e diplomas para autoridades, personalidades e militares.

Já no sábado (18) e domingo (19), será realizada uma Exposição no Bosque Rodrigues Alves. O momento vai proporcionar ao público uma experiência de imersão nas técnicas militares utilizadas em ambiente de selva. No local, o 8º Batalhão de Manutenção de Selva (8º B Mnt Sl) vai montar uma trilha interativa que permitirá aos visitantes conhecer de perto procedimentos de sobrevivência adotados pelos militares na Amazônia, como montagem de abrigos, obtenção e tratamento de água e identificação de alimentos de origem vegetal.
Outra programação que marca o aniversário do “Braço Forte, Mão Amiga” é a campanha “Ajudar está no nosso sangue”. A iniciativa tem o objetivo de potencializar a Campanha Nacional de Doação Voluntária de Sangue. O gesto solidário é aberto ao público e será realizado na quarta-feira (22), no Hemocentro Belém, e na quinta-feira (23), no 2º BIS.

Serviço

Exposição de Material de Emprego Militar
Data: Sábado (11) e Domingo (12) de abril, de 10h às 22h
Local: Shopping Grão Pará

Corrida do Facho
Data: Sábado (11), às 15h
Local: Quartel General Integrado, Rua João Diogo, 458, Campina

Formatura Dia do Exército
Data: Quinta-feira (16), às 19:30h
Local: 2º BIS, Avenida Almirante Barroso

Trilha no Bosque Rodrigues Alves
Data: Sábado (18) e Domingo (19), das 8h, às 18h
Local: Bosque Rodrigues Alves

Campanha "Ajudar está no nosso sangue"
Datas: Quarta-feira (22), no Hemocentro Belém e quinta-feira (23), no 2º BIS.

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Comando Militar do Norte

378 anos do exército brasileiro

programação gratuita

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