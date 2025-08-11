2º Mutirão de Cirurgias da Beneficente Portuguesa do Pará realiza mais de 110 atendimentos

A Beneficente Portuguesa do Pará (BP) apresentou os resultados do seu 2º Mutirão de Cirurgias Eletivas, realizado no último dia 30 de julho. A ação, que contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, promoveu acesso a procedimentos especializados, reduzindo a fila de espera do SUS.

No total, foram realizados 91 procedimentos cirúrgicos e 20 exames de imagem, distribuídos entre diversas especialidades médicas.

Entre os procedimentos destacam-se: duas cirurgias urológicas, quatro cirurgias cardíacas, sete cirurgias ginecológicas, 12 cirurgias gerais, 20 procedimentos de hemodinâmica cardiológica, 20 cirurgias oftalmológicas e 26 cirurgias vasculares. Entre os exames realizados, constam dez tomografias e dez ressonâncias magnéticas

A iniciativa dá continuidade ao trabalho iniciado com o 1º Mutirão, ocorrido em 2 de julho, quando foram realizados 72 procedimentos em um único dia, com a participação de oito equipes atuando simultaneamente nas áreas de cirurgia vascular, geral, ginecológica e urológica.

Durante a realização do 2º Mutirão, o Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$ 35 milhões à Beneficente Portuguesa. O recurso integra o programa "Agora Tem Especialistas", que visa reduzir o tempo de espera para cirurgias, exames e consultas especializadas no sistema público de saúde.

Os investimentos permitirão a ampliação dos atendimentos especializados gratuitos pelo SUS, aquisição de novos equipamentos, entre eles um acelerador linear para radioterapia, e a habilitação do hospital como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A previsão é que o novo equipamento esteja em funcionamento até dezembro deste ano.

A cerimônia de anúncio contou com a presença do presidente da Beneficente Portuguesa do Pará, Alirio José Duarte Gonçalves, e do prefeito de Belém, Igor Normando.