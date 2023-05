2º Congresso Ufo Norte aborda aparições extraterrestres no Pará

Belém recebe, neste sábado (6), o 2º Congresso Ufo Norte, evento que aborda a ufologia e traz para o centro da discussão a aparição de Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis), especialmente na Região Norte, com participação de pessoas que teriam presenciado os fenômenos no Pará.

Este ano, o Ufo Norte homenageia o ufólogo e pesquisador Luís Pires, antigo membro do pioneiro do Grupo Ufológico da Amazônia, que faleceu em novembro de 2018. Luís pesquisou o chamado fenômeno “Chupa-chupa”, poucos anos após o seu surgimento. Familiares do ufólogo estarão presentes no evento.

A presente edição do evento ainda conta com a participação de Heitor Costa, que apresenta informações de como Ovnis teriam chegado à Região Metropolitana de Belém em 1977. O pesquisador João Marcelo também vai participar on-line falando sobre casos de abduções e contatos alienígenas ocorridos no mundo inteiro.

Outro pesquisador que estará no evento, também on-line, será Marco Leal, que faz parte do documentário “ De Carona com os Ovnis”. Ele abordará as novidades do caso que ficou conhecido mundialmente como “Incidente em Varginha”. Nathan de Moura, idealizador do congresso, levará relatos de pessoas que afirmam terem tido encontro com Ovnis no Pará. Paralela às apresentações, haverá uma feirinha de livros e objetos ligados à temática ufológica.

O 2º Congresso Ufo Norte tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo contato (91) 98241-2579.

Serviço

2º Ufo Norte

Data: sábado (6)

Hora: 14h às 19h

Local: Auditório da Unama Parque Shopping (Av. Augusto Montenegro, nº 4300 - Parque Verde - Belém)

Inscrições: (91) 98241-2579