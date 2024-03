10º Caminhada Down de Belém busca inclusão e combate ao preconceito neste domingo (24)

A 10ª edição da Caminhada Down, com o tema “Chega de estereótipos! Abaixo o capacitismo!”, será realizada das 8h às 12h, na praça Batista Campos, em Belém. A programação do evento conta com apresentações culturais e serviços de atendimento ao público.

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado na última quinta, 21 de março, a realização do evento é coordenada pelo Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). O objetivo principal é promover a inclusão das pessoas com Down e combater o estigma, disseminando o respeito e lutando contra os estereótipos e o capacitismo.

"A caminhada é realizada no mundo inteiro. Esse é um momento não somente de celebrar a data, mas também de conscientizar a sociedade. Vamos estar o ano inteiro, desde o dia 1 de março até o dia 31 de outubro, trabalhando na temática 'Chega de estereótipos! Abaixo o capacitismo', com vários eventos, simpósios e congressos", informa a Andrea Miranda, a diretora do Núcleo Acessar.

A 10ª Caminhada Down é uma parceria com a Apae, Associação de Mãos Cromossomo 21, Pestalozzi, Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), Projeto Acreditar, o Grupo Viver com Alegria.

Serviços ao público

Durante o evento, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) oferecerá serviços como testagem rápida para sífilis, hepatite e HIV, além de avaliação nutricional e orientações sobre saúde bucal.

Haverá também a emissão do Passe Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência. Para obter o passe, será necessário apresentar documentos originais e cópias do Laudo médico, RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4 idênticas.

Semana de Visibilidade da Pessoa com Síndrome de Down e Autismo

A "Semana de Visibilidade da Pessoa com Síndrome de Down e Autismo: Ocupando Todos os Espaços" está sendo promovida, do dia 19 a 27 de março, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Belém.

As atividades são alusivas ao Dia Internacional da Síndrome de Down e Autismo, lembrado no dia 21 de março e 02 de abril, respectivamente. Durante o evento, a Apae realiza diversas atividades com o intuito de fomentar a visibilidade e inclusão das pessoas que vivem com Síndrome de Down e Autismo, e também para combater o capacitismo.

A Apae Belém é reconhecida como uma referência no atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla na capital paraense. Atualmente, a instituição presta assistência a mais de 500 usuários e seus familiares, totalizando o atendimento de mais de 1800 cidadãos. Abrangendo todas as faixas etárias, a Apae oferece uma variedade de serviços, incluindo educação especializada complementar ao ensino regular, assistência social, atendimento de saúde e apoio à pesquisa, ensino e diagnóstico.

Confira a programação completa da Apae:

Dia 24/03 (domingo)

8h - Caminhada Down - Praça Batista Campos

Dia 25/03 (segunda-feira)

8h - Agroparque

15h - Palestra sobre Educação de Jovens e Adultos - Auditório da Apae Belém - Av. Generalíssimo Deodoro, 413

18h - Roda de conversa com Carol Salomão - Unama Alcindo Cacela

Dia 26/03 (terça-feira)

9h/15h - IT Center (Parque de Diversões)

8h - Passeio no Parque do Utinga

Dia 27/03 (quarta-feira)

8h - Oficina Culinária na APAE BELÉM

7h30 - Aulão de Fit Dance no Clube Alegria

15h - Yogaterapia - APAE Belém - Av. Generalíssimo Deodoro, 413

Com informações da Ufra e da Apae

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)