Em Belém, programação celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down

De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 300 mil pessoas com Down, condição gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo, no Brasil. Para celebrar a vida das pessoas com a condição, o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, será lembrado em Belém com programação sobre a temática. Nesta quinta-feira (21) e sexta (22), a partir das 16h, o Shopping Bosque Grão-Pará realizará a ação "Talentos 21".

A programação contará com várias atividades, entre elas apresentações culturais, bate-papo, desfile de moda, show do cantor Geraldo Sena, além de sarau de poesias. O principal objetivo do evento é mostrar o protagonismo de pessoas com Down e comprovar que elas conseguem desenvolver diversas atividades, entre afetivas, artísticas e profissionais.

"Queremos disseminar informação e conhecimento sobre a síndrome de Down para educar a sociedade e desmistificar esse olhar de que a pessoa com essa condição genética é incapaz. Para que elas realizem seus sonhos de estudar, trabalhar, casar, enfim, é preciso ter acessibilidade nos espaços", diz Andrea Miranda, responsável pelo evento e coordenadora do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

"O Shopping Bosque anda lado a lado com a inclusão. Essa é mais uma ação que abraçamos e mostra o nosso compromisso em, cada vez mais, agregar com um ambiente plural e diverso, com participação e inclusão plena e efetiva de todos”, afirma Raphaella Rocha, gerente de marketing do empreendimento.

Serviço: O Talentos 21 acontece no Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052, nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de março, a partir das 16h.

