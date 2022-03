Pouco movimento no primeiro dia de vacinação de quarta dose em Ananindeua

A Prefeitura Municipal de Ananindeua iniciou nesta segunda-feira (7) o calendário vacinal de quarta dose contra a covid-19. No entanto, a procura foi abaixo do esperado e com pouca movimentação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O calendário segue até a próxima sexta-feira (11) sempre das 8h às 12h30, ao público com 85 anos ou mais com ou sem comorbidade e que tenha tomado a terceira dose há quatro meses.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jaderlândia o movimento mais intenso foi pela manhã e de pessoas buscando a terceira dose. De acordo com as técnicas do posto, oito pessoas foram imunizadas com a quarta dose até o final do expediente do posto, às 12h30.

Leise Aline Conceição, é técnica de enfermagem e está na UBS Jaderlândia desde o início da vacinação contra o coronavírus. Ela conta que entre todos os períodos, a chamada para a primeira dose foi a que atraiu o maior público. Sobre a quarta dose, ela acredita que no decorrer da semana a procura se intensifique, pois algumas pessoas não estavam cientes do início do calendário. "A primeira dose foi o momento com a maior procura aqui na UBS. Já a quarta dose está sendo a mais tranquila de todas, acho que por causa da divulgação. As pessoas vão vir mais durante a semana, porque um vai avisando o outro. É muita gente de terceira dose ainda. Oito pessoas tomaram a quarta dose aqui neste primeiro dia", explicou.

A movimentação foi igual nos demais postos de vacinação de Ananindeua, com pouca procura, de acordo com informações repassadas pela comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau).

Quem foi à UBS Júlia Seffer encontrou filas, mas logo foi atendido. Cibelle Figueiredo esteve na unidade auxiliando a avó, Terezinha Begot de Lima, 97 anos, que está acompanhando o calendário com regularidade e atenta as chamadas, por isso, na primeira oportunidade foi fazer a quarta dose.

"Ela tomou a primeira e segunda dose no Júlia Seffer, a terceira fizemos em outro local, mas voltamos para ela tomar a quarta dose na UBS do Júlia. O dia estava movimentado, mas foi bem rápido o atendimento, ela esperou e logo foi atendida... Eu me sinto mais segura e feliz por ela estar com a quarta dose. Até porque eu já peguei duas vezes a Covid e ela não pegou nenhuma vez. E é uma pessoa ativa, apesar de ter 87 anos. Ela faz musculação, o profissional vem em casa, então, é importante que ela esteja protegida e imunizada. Aos familiares que ainda não levaram os idosos para se vacinar, o importante é levar o quanto antes", finalizou Cibelle.