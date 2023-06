Mulheres realizam ato contra feminicídio na manhã desta segunda-feira em Ananindeua

A reivindicação por mais segurança para as mulheres de Ananindeua ocupou a frente do Mercado Municipal, na avenida Cláudio Sanders, na manhã desta segunda-feira (26), e seguiu rumo à sede provisória da Câmara, na Associação Empresarial de Ananindeua (Acia), com desfecho em frente à prefeitura, como forma de chamar atenção da sociedade e do poder público à urgência do problema. O ato público, organizado pela Frente Feminista de Ananindeua, teve como estopim os crimes mais recentes registrados na cidade. Nas últimas duas semanas, foram registrados cinco casos de feminicídios na Região Metropolitana de Belém (RMB), sendo três deles em Ananindeua.

“O ato é contra o feminicídio em Ananindeua. Nós fizemos um percurso pequeno, porém muito produtivo! Começamos no Mercado Municipal, fomos para a Acia, onde é que está acontecendo as sessões especiais da Câmara dos Vereadores. Lá, apresentamos o nosso documento com demandas urgentes para o combate ao feminicídio e violência contra a mulher no nosso município. E finalizamos na prefeitura, onde fizemos umas intervenções de falas, assim como todo o ato”, afirmou Jennyfer Alcântara, da Frente Feminista de Ananindeua.

Casos recentes

Uma mulher foi assassinada com tiros na cabeça, no dia 2 de maio deste ano, após deixar a filha na escola, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. Testemunhas contaram que a vítima, identificada como Cliciany Fonseca, tinha acabado de deixar a filha de 5 anos no colégio e voltava para casa, num trajeto que fazia diariamente, quando foi alvejada com dois tiros na região da cabeça. Os disparos foram efetuados por alguém que dirigia um carro branco, porém não há informações concretas sobre a autoria do crime. Existe suspeita de que a mulher possa ter sido vítima de feminicídio ou de uma tentativa de assalto.

No dia 16 de junho, uma mulher foi morta a tiros depois de reagir contra a importunação sexual dentro de um bar localizado na feira da Cidade Nova 6. De acordo com testemunhas, a mulher e o suspeito estavam em mesas diferentes, porém o homem insistia na importunação sexual contra a vítima. O homem, conhecido como “Bruno”, atirou quatro vezes contra a vítima e fugiu do local com uma bicicleta após o crime. O caso é apurado na Delegacia da Mulher de Ananindeua (Deam).

Três dias depois, em 19 de junho, Donizete Rodrigues de Oliveira foi preso como o principal suspeito de matar a agente de saúde Rosanira Nascimento Silva, 44 anos. A filha da vítima foi quem encontrou a mãe morta, na tarde do dia 18 do mesmo mês, dentro da casa onde morava, próximo da estrada do Maguari, na região central de Ananindeua. Ela acionou as autoridades para que pudessem investigar a morte. Segundo a polícia, o imóvel apresentava vestígios de que poderia ter ocorrido uma briga. De acordo com Ana Paula Chaves, titular da Deam Belém, a vítima foi morta a golpes de faca e de uma marreta.

A reportagem solicitou à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) dados atualizados de 2023 e 2022 referentes ao crime de feminicídio em Ananindeua, no entanto, até o momento, não obteve retorno.