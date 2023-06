Moradores do Aurá recebem atendimentos gratuitos neste final de semana

Mais de 150 pessoas já aproveitaram os serviços ofertados pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) nesta 10ª edição do Prefeitura em Movimento. A ação iniciou no dia 17 e vai até o dia 24, das 8h às 14h, na CMREI Marighella, bairro Aurá. O programa municipal visa aproximar os cidadãos dos serviços ofertados pela gestão pública, ouvir suas reivindicações e conhecer de perto os problemas de cada comunidade.

“O Prefeitura em Movimento tem se revelado um evento de sucesso na gestão do prefeito doutor Daniel Santos, principalmente pelo envolvimento dos servidores e a aceitação da população que tem comparecido em todas as edições. O programa tem sido uma ótima oportunidade para os moradores que vivem situação de vulnerabilidade ou têm dificuldades de locomoção terem acesso a diversos serviços oferecidos pela Assistência Social, assim garantindo e assegurando seus direitos”, declarou a secretária da SEMCAT, Marisa Lima.

Durante a ação, os cidadão tiveram orientações e sanaram suas dúvidas sobre benefícios, programas e projetos em âmbito municipal, estadual e nacional, além atualizarem e se inscreverem no Cadastro Único, com as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Estrela Ananin, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e CadÚnico.

“Aproveitei que o evento estava acontecendo e vim transferir meu cadastro para Ananindeua, pois antes eu morava em Acará, e também incluir minha filha no cadastro CadÚnico. Foi ótimo poder ter esse serviço aqui pertinho de casa, pois nunca encontrava tempo de ir até a sede, principalmente porque não tinha com quem deixar minhas filhas. A equipe foi bem receptiva e me explicaram tudo direitinho. Tudo foi rápido e fácil”, comentou Nathalia de Nazaré.

A moradora da região, Ângela Nunes, também fez sua inscrição cadastral. “Vim fazer meu cadastro, não tenho trabalho fixo, vivo de algumas diárias e ajuda de familiares. Estou precisando muito dessa ajuda. Moro aqui perto e foi ótimo a ação ser aqui. Também aproveitei para pegar algumas orientações sobre a documentação do meu terreno com a equipe da SEHAB”.

Serviços

No dia 24 (sábado) não ocorrerá atualização e cadastramento no CadÚnico por conta da manutenção do sistema, nos demais dias os serviços estarão normais.

CADÚNICO

Atualização;

Inscrição;

entre outros benefícios.

Documentos necessários:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Carteira de Trabalho;

Comprovante de residência no nome do titular do cadastro;

Certidão de Casamento (caso seja casado);

Carteira de Identidade (RG) do cônjuge;

Certidão de nascimento do filho (a);

Declaração escolar do filho (a);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI); ou

Título de Eleitor.

CRAS

Orientações e inclusão nos benefícios e programas sociais.

PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família;

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo;

PCF - Programa Criança Feliz;

ACESSUAS - Programa de acesso ao mundo de trabalho

Entre outros.

CREAS

Informações sobre o acesso a programas da Assistência Social;

PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos;

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.