Ministério da Cultura participa de encontro com artistas de Ananindeua

Telma Saraiva, representante do Ministério da Cultura (Minc) no Pará participou de um encontro com artistas do município de Ananindeua, no último dia 11 de julho, a convite do Centro Cultural Rosa Luxemburgo, reconhecido espaço de educação, arte, leitura e cultura em geral destinado à comunidade e principalmente aos fazedores de cultura da cidade. Durante o bate-papo, membros de diversos segmentos culturais puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre o Minc, seus editais e outras atividades.

“Muitas foram as dúvidas e os anseios da classe, o que já era esperado, pois pelos maus tempos que passamos, com pouco ou nenhum incentivo à cultura, pelo antigo governo federal, é normal a ansiedade da comunidade cultural”, disse a atual chefe do Escritório do Ministério da Cultura no Estado.

“Falei desse nosso novo Minc e do quanto é importante que a classe se envolva com o ministério, e faça parte ativamente de tudo que tenha a ver com as políticas públicas de cultura e todas as demais atividades que já temos, com os editais que irão vir, como os da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc II e também os editais da Funarte, cuja inscrições iniciam hoje”, comentou Telma Saraiva.

Segundo a representante do Minc no Pará, uma das preocupações tanto da pasta quanto de suas vinculadas é na criação de editais cada vez mais acessíveis, como os atuais da Fundação Nacional de Artes (Funarte), que preveem a implementação da política de cotas. “É assim que o Sistema Minc vai conseguir dirimir os anseios de nossa gente que faz arte, com políticas pública de cultura com qualidade, para um público cada vez mais diverso”, afirmou.

Entre os diferentes editais lançados estão: Programa Funarte Retomada; Bolsa Funarte de Mobilidade Artística; Prêmio Funarte de Mestras e Mestre das Artes; Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas; e o Programa Funarte Aberta. Todos esses programas reservam no mínimo 20% das vagas para projetos inscritos por pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

O ativista cultural Luiz Daniel Veiga, sócio-fundador do Centro Cultural Rosa Luxemburgo, avaliou a reunião do Ministério da Cultura com a classe artística de Ananindeua de forma positiva. Para ele, todos os diversos segmentos culturais que atuam na cidade estão empenhados em reconstruir a Cultura no país. “O encontro com a companheira Telma Saraiva foi por demais proveitoso (...) O ânimo militante demonstrado por ela em atender a todos, explanar com enorme clareza as tarefas a que se propõe o Minc, as perspectivas abertas à Cultura em nosso Estado, principalmente com as suas propostas de descentralizar a atuação de órgãos culturais, trazendo para nosso Pará a Funarte”, observou.